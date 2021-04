App affidabili per un parcheggio sicuro ed economico nel centro di Milano

Oggi cercheremo di risolvere una delle piaghe che affliggono i residenti di Milano, trovare il parcheggio in centro.

Milano è indubbiamente una delle città italiane più glamour e attive sotto il punto di vista commerciale ma è anche una delle città maggiormente trafficate. Sfortunatamente muoversi in auto in città è altamente sconsigliato non solo per il traffico che si crea nei punti nevralgici della città, ma soprattutto per il problema dei parcheggi. Milano ha la fama di essere la città con il minor numero di parcheggi in rapporto al numero di cittadini, questo crea inevitabilmente problemi per tutte le persone che tentano di muoversi in auto.

Trovare un parcheggio in centro città a Milano è praticamente impossibile. Se cercate parcheggio stazione centrale Milano vengono fornite diverse soluzioni ma nessuno vi garantisce a priori se sono liberi o meno. Oggi vi spieghiamo come fare per assicurarsi i parcheggi senza stress.

La tecnologia ancora una volta ci viene in soccorso, esistono infatti diverse app che permettono di prenotare un parcheggio e pagarlo in tutta comodità direttamente dallo smartphone e senza restare ore e ore a sprecare benzina inutilmente a cercarlo.

Oggi vi segnaliamo propio alcune di queste app, le migliori per quanto riguarda il parking search a Milano.

Come trovare parcheggio a Milano, le migliori APP

PARCLICK

Quest’app semplice e intuitiva è l’ideale per cercare e trovare parcheggi in molte città, Milano inclusa. Il funzionamento è molto semplice, potete scaricare l’applicazione da Appstore o Google Play o accedervi direttamente da browser web. Una volta dentro potrete cercare liberamente un parcheggio nella vostra zona e trovare quello al prezzo più conveniente. Una volta trovato potrete prenotarlo e pagarlo direttamente da app. Semplice, pratica e utile.

EASYPARK

App molto simile alla precedente, ma estesa a più di 2.000 città in tutta Europa. In Italia le città supportate sono: Milano, Torino, Roma, Napoli, Verona, Catania, Firenze,Palermo Taranto, Salerno e in altre 400 città in Italia. Tra i punti di forza dell’app c’è la semplice registrazione in pochi secondi, la funzione Find che aiuta a trovare il parcheggio scelto, l’estensione della sosta a distanza e le notifiche automatiche per avvertirvi della sosta in scadenza.

FIND&PARK

Altra App molto utile che vogliamo consigliarvi, simile alle altre ma con la possibilità di sapere esattamente quanti posti nelle strisce blu sono liberi direttamente dal vostro smartphone. Questo avviene grazie a un algoritmo studiato apposta per trovare i parcheggi liberi nelle vicinanze. Il sistema si avvale di una legenda divisa per colori, questo facilita a vista d’occhio il parcheggio libero con un colore verde, arancione, giallo o grigio scuro in base alle disponibilità. L’app è disponibile in 25 città europee, tra queste: Roma, Verona, Torino, Stoccolma, Copenaghen, Berlino e Barcellona. Il punto di forza dell’app è quello di permettere di sapere in anticipo la situazione del traffico e dei parcheggi in una determinata zona cosi da partire preparati e escludere le aree più affollate risparmiando tempo e soldi.