Apple AirPods Pro 2 ufficiali: nuovo chip H2 e cancellazione attiva del rumore migliorata | PREZZO

Insieme alla gamma iPhone 14, Apple ha annunciato anche i nuovi AirPods Pro 2 durante il suo keynote. Un importante aggiornamento per gli AirPods Pro di prima generazione usciti nel 2019.

Cosa cambia

Gli AirPods Pro 2 sono ancora dotati di cancellazione attiva del rumore (isolamento attivo), ma è stato notevolmente migliorato. Cupertino annuncia una riduzione del rumore due volte più efficiente. Aggiornata anche la modalità “trasparenza” che ci consente di continuare ad ascoltare ciò che accade accanto a te mentre indossi le cuffie.

Questa modalità è ora adattiva, consentendo di filtrare i rumori assordanti (come un martello pneumatico) ma lasciando passare altri rumori (come le discussioni).

Presente all’appello anche Space Audio, ma questa volta personalizzato. Infatti, ora sarà possibile utilizzare la fotocamera dell’iPhone per migliorare l’audio attraverso un riconoscimento della forma del viso. Anche l’isolamento passivo è migliorato, con più gommini in silicone: quattro in totale (L, M, S e XS).

Anche la parte hardware è stata completamente rivista, in particolare con l’integrazione del chip H2 che migliora la qualità del suono e la larghezza di banda. L’altoparlante è unico, così come l’amplificatore. Il suono dovrebbe quindi essere migliore rispetto alle classiche AirPods Pro. Con SharePlay, la frequenza è ora 48 kHz. Gli AirPods Pro 2 utilizzano la versione Bluetooth 5.3.

L’altra grande novità è l’arrivo del controllo touch ai lati delle cuffie, come controllo touch. Ciò consente di far scorrere il dito per ridurre o aumentare il volume del suono. Gli AirPods Pro di prima generazione non offrono questa funzionalità ed è possibile solo toccare per mettere in pausa.

Anche l’autonomia è stata migliorata, con 6 ore continue e fino a 30 ore ricaricando la custodia. In totale, sono 6 ore in più rispetto alla generazione precedente. Il case si evolve anche integrando un altoparlante. Questo permette di emettere un suono se lo stai cercando. E il chip U1 nella custodia può anche aiutarci a trovare le cuffie indicandoti la distanza e la direzione.

Infine, è possibile ricaricare la custodia degli auricolari direttamente con il caricabatteria dell’Apple Watch, ma anche con un cavo Lightning, un caricabatteria MagSafe o Qi. È anche possibile attaccare un cinturino da polso alla custodia per trasportare la custodia più comodamente. Sia le cuffie che la custodia sono certificate IPX4 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Prezzo e uscita

Gli Apple AirPods Pro 2 saranno ordinabili dal 9 settembre a 299 euro con consegne a partire dal 23 settembre.