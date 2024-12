Apple: al via il roll-out ufficiale di iOS 18.2

Apple ha iniziato a distribuire gli aggiornamenti a iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 agli utenti di tutto il mondo anche se con diversità di contenuti a seconda dell’area geografica.

Nell’aggiornamento è compresa un’aggiunta alla suite Apple Intelligence, sebbene ancora una volta limitata ai Paesi di lingua inglese.



Gli utenti avranno così a disposizione il loro primo set di funzionalità per la generazione di immagini AI con Image Playground, Genmoji e Image Wand in Notes. iOS 18.2 è disponibile per iPhone XS/XR e successivi, con le funzionalità Apple Intelligence limitate a iPhone 15 Pro e dispositivi successivi.

Apple Intelligence cresce

Apple Intelligence sta inoltre ampliando le lingue in cui è disponibile con l’inclusione del supporto inglese localizzato per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

Una volta aggiornato il proprio dispositivo, gli utenti di iOS 18.2 otterranno una nuova app Image Playground‌ che consente di creare immagini AI stilizzate di persone in Foto. È possibile combinare le immagini con prompt predefiniti o descrivere che tipo di immagine si desidera che l’AI generi. Apple attualmente offre due stili: Animazione e Illustrazione. Image Playground è integrato anche nell’app Messaggi.

Genmoji consentirà di creare emoji personalizzate in base a un prompt di testo direttamente dalla tastiera emoji. Gli utenti di iOS 18.2 e 18.1 saranno in grado di vedere il proprio Genmoji come un normale emoji nei testi, mentre gli utenti con le versioni precedenti di iOS o Android riceveranno semplicemente un’immagine.

L’integrazione di ChatGPT in iOS 18.2

Apple sta anche lavorando all’integrazione di ChatGPT in Siri in modo che si possa ottenere direttamente risposte alle query dal chatbot di OpenAI senza nemmeno aprire la sua app. L’integrazione di ChatGPT è anche estesa agli Strumenti di scrittura di sistema di iOS che consentono di scrivere rapidamente e-mail e messaggi con tono e intonazione specifici. Tutte le funzionalità di ChatGPT funzioneranno senza la necessità di accedere al proprio account ChatGPT.

Visual Intelligence è una funzionalità esclusiva per la serie iPhone 16 e consente di cercare e identificare oggetti nell’ambiente circostante con una pressione prolungata sul pulsante Controllo fotocamera.

Una volta attivata, Visual Intelligence può rilevare oggetti, riassumere e copiare testi, tradurre tra diverse lingue e rilevare informazioni contestuali come orari di lavoro, numeri di telefono e indirizzi e-mail. Visual Intelligence si integra anche con Google e ChatGPT.



Altre modifiche in iOS 18.2 includono più toggle del Centro di Controllo, filtri categorizzati per l’app Mail predefinita, un lettore video riprogettato all’interno dell’app Foto e un limite di volume per tutto il sistema. Gli utenti dell’Unione Europea possono ora eliminare app di sistema come Fotocamera, Foto, Messaggi, Safari e App Store.