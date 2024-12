iPhone 17 Pro svela il suo nuovo design: c’è una novità che non ti aspetti

Le ultime indiscrezioni di mercato ci dicono che l’iPhone 17 Pro potrebbe presentare un design radicalmente rinnovato.

La notizia è emersa da un leak su Weibo, dove è apparso una cornice di una scocca del dispositivo attribuito alla catena di fornitura dell’iPhone 17. Secondo quanto riportato, il nuovo design prevede una disposizione orizzontale delle fotocamere posteriori, una scelta che ricorda da vicino l’estetica dei dispositivi Pixel. Un netto cambio di rotta da parte di Apple.

Modifiche nella disposizione delle fotocamere

Il leak rivela che l’obiettivo ultra-grandangolare sarà posizionato centralmente, liberando spazio per un’innovativa funzionalità definita come legata alla “luce strutturata frontale”, un termine che potrebbe riferiirsi al FaceID. Questa evoluzione non è solo estetica: segna un cambio di paradigma nella progettazione dell’iPhone, una rarità in un mercato in cui Apple ha sempre mantenuto una certa coerenza nelle sue scelte di design. Tale modifica nella disposizione delle fotocamere potrebbe influenzare non solo l’estetica, ma anche le capacità fotografiche del dispositivo.

Confronto fra iPhone 17 Pro e i dispositivi Pixel

Interessante è notare come Apple stia apparentemente mutuando elementi del design dai dispositivi Pixel, proprio mentre gli smartphone di Google starebbero per subire un re-design per assomigliare maggiormente agli iPhone.

Questo scambio di linguaggi di design tra due giganti della tecnologia rappresenta un’evoluzione un po’ bizzarra nelle tendenze estetiche e funzionali dei telefoni. Il Pixel vanta storicamente una disposizione delle fotocamere più elegante; se Apple adottasse uno schema simile, potrebbe portare a smartphone non solo più gradevoli esteticamente ma anche più funzionali.