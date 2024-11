Apple costretta ad aprire gli acquisti in-app in Brasile

L’autorità antitrust brasiliana, Cade, ha emesso una pronuncia significativa che obbliga Apple a rimuovere le restrizioni sugli acquisti in-app entro il termine di venti giorni.

Questa decisione è stata presa in seguito a una denuncia presentata da Mercado Libre, un noto e-commerce, nel 2022. Gli sviluppatori di app ora possono aspettarsi un quadro normativo più favorevole che consenta di collegarsi a siti esterni per gestire abbonamenti e acquisti digitali. Si tratta di un passo importante per il mercato brasiliano, che potrebbe influire sulla modalità di monetizzazione delle applicazioni mobili.

Decisione dell’autorità antitrust

Cade ha stabilito che Apple deve consentire agli sviluppatori di applicazioni la possibilità di gestire autonomamente i pagamenti. La decisione evidenzia la crescente pressione sulle pratiche aziendali di Apple, mentre l’azienda sta affrontando simili iniziative normative in altre giurisdizioni, tra cui Europa, Giappone e Stati Uniti. La pronuncia rappresenta un segnale chiaro che, nonostante gli sforzi di Apple per mantenere il controllo sulla propria piattaforma, i regolatori stanno spingendo per maggiore concorrenza nel mercato delle app.

Dettagli sulle sanzioni e scadenze

Se Apple non rispetterà l’ordinanza entro il periodo stabilito, l’azienda rischia sanzioni significative, ammontanti a 43.000 dollari al giorno. Questa misura è stata adottata per garantire che la compagnia si adegui prontamente alle nuove regole, segnando una fase di severe responsabilità alle pratiche di business consolidate nel mercato delle applicazioni. È evidente, quindi, che i regolatori brasiliani intendono avere un ruolo attivo nel mantenimento di un ambiente competitivo e giusto per gli sviluppatori di app.

Impatto sul mercato e sugli sviluppatori

La decisione dell’antitrust potrebbe avere ripercussioni su scala più ampia per il mercato delle app in Brasile. Consentendo agli sviluppatori di gestire i propri sistemi di pagamento, si prevede un incremento della competitività e l’emergere di nuove opportunità di crescita per le aziende di software. È un contesto che potrebbe incoraggiare l’innovazione e offrire una maggiore scelta per i consumatori. Tuttavia, resta da vedere come risponderà Apple e quali cambiamenti la società effettuerà per allinearsi con le nuove normative.

