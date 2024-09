Apple: dagli AirPods agli Apple Watch, ecco le novità

Apple ha svelato un’importante serie di novità per il suo ecosistema di dispositivi, tra cui i nuovi AirPods 4, le funzionalità avanzate per la salute negli AirPods Pro 2, e il lancio degli Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2. Questi annunci sottolineano l’impegno di Apple nel migliorare l’esperienza utente, non solo in termini di intrattenimento e funzionalità, ma anche nell’ambito della salute e del benessere.

AirPods 4: Nuovo Design e ANC in un Formato Open-Ear

Gli AirPods 4 sono stati riprogettati per offrire un’esperienza audio superiore con un design open-ear innovativo. Apple ha utilizzato strumenti avanzati come la fotogrammetria 3D e la topografia laser per analizzare milioni di forme dell’orecchio, garantendo una vestibilità più comoda per una vasta gamma di utenti.

Gli AirPods 4 sono dotati del chip H2, che consente funzionalità come l’Isolamento Vocale per una qualità delle chiamate più nitida, e interazioni con Siri attraverso movimenti del capo. La versione con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) introduce per la prima volta questa tecnologia in un design open-ear, permettendo agli utenti di ridurre il rumore ambientale e di sfruttare modalità come Adaptive Audio e Conversation Awareness per una gestione dinamica del suono.

Inoltre, gli AirPods Max ricevono una nuova gamma di colori, inclusi midnight, starlight, blu, viola e arancione, insieme a un aggiornamento che introduce la ricarica tramite USB-C per maggiore comodità.

AirPods Pro 2: La Prima Esperienza Completa per la Salute dell’Udito

Gli AirPods Pro 2 introducono la prima esperienza uditiva integrata al mondo, con funzionalità di Protezione dell’Udito, un Test dell’Udito clinicamente validato e la possibilità di trasformare gli AirPods Pro in un Apparecchio Acustico per utenti con perdita uditiva lieve o moderata. Queste funzionalità sono supportate dal chip H2 e sono progettate per assistere gli utenti nella prevenzione e nel trattamento dei problemi di udito, offrendo un profilo audio personalizzato che si applica a musica, chiamate e contenuti multimediali.

La funzione di protezione uditiva riduce il rumore ambientale fino a 48.000 volte al secondo e il test dell’udito, eseguibile direttamente da un iPhone o iPad, fornisce una valutazione rapida e accurata della salute dell’udito. Gli utenti possono utilizzare il proprio profilo uditivo per migliorare la qualità audio in tutte le applicazioni, rendendo gli AirPods Pro 2 una soluzione integrata per la salute uditiva.

Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Series 10 rappresenta il modello più sottile e avanzato nella gamma, con un design raffinato e uno schermo più grande e luminoso. Tra le nuove funzionalità, spiccano le notifiche per l’apnea notturna, che monitorano le interruzioni respiratorie durante il sonno e segnalano potenziali casi di apnea. Il dispositivo sfrutta il nuovo Breathing Disturbances Metric, che utilizza l’accelerometro per analizzare i modelli respiratori durante il sonno.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2, pensato per sportivi e avventurieri, offre un display con luminosità fino a 3000 nits, il più brillante mai creato da Apple, e una batteria con durata fino a 72 ore in modalità a basso consumo. Dotato del GPS a doppia frequenza, fornisce dati di localizzazione estremamente precisi, utili per attività all’aperto come corsa, ciclismo, nuoto e immersioni. Apple Watch Ultra 2 è inoltre disponibile in una nuova finitura Titanio Nero ed è compatibile con il nuovo Titanium Milanese Loop, progettato per resistere in ambienti acquatici.

Funzionalità avanzate per la salute e il fitness

Con il nuovo watchOS 11, Apple introduce miglioramenti come il Vitals App, che consente agli utenti di monitorare metriche chiave della salute come frequenza cardiaca e respiratoria durante la notte. Inoltre, l’Apple Watch Series 10 e l’Ultra 2 offrono la possibilità di personalizzare gli obiettivi degli anelli di Attività su base settimanale, oltre a supportare una varietà di nuovi tipi di allenamento, tra cui sci, snowboard, golf e ciclismo. Apple continua a integrare strumenti per il benessere nell’esperienza Apple Watch, con nuove app come la Tides App, che fornisce previsioni dettagliate delle maree per gli amanti delle attività acquatiche.

Disponibilità e Prezzi

Gli AirPods 4 sono disponibili per il pre-ordine a partire da 129 dollari per il modello standard e 179 dollari per la versione con ANC. Gli AirPods Pro 2, con le nuove funzionalità di salute dell’udito, rimangono disponibili a 249 dollari. Gli Apple Watch Series 10 partono da 399 dollari, mentre l’Apple Watch Ultra 2 sarà disponibile a 799 dollari. Tutti questi dispositivi saranno disponibili nei negozi a partire dal 20 settembre 2024.