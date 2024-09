iPhone 16, tutte le novità, le caratteristiche e i prezzi

Apple ha recentemente presentato la nuova gamma di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Diverse novità hardware e software, tra cui la nuova funzionalità Apple Intelligence, che però sembra non sarà disponibile in Italia nemmeno nel 2025. Oltre ai nuovi iPhone, sono stati presentati anche i nuovi indossabili.

Apple Intelligence: un’intelligenza artificiale personalizzata

Apple Intelligence rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo ecosistema Apple, ed è integrata principalmente nella serie iPhone 16. Questo sistema sfrutta modelli generativi avanzati sviluppati da Apple, in combinazione con il chip A18 Pro, per offrire un’interazione più naturale e contestuale con i dispositivi.

Apple Intelligence permette agli utenti di interagire con Siri in modo più fluido, con una migliore comprensione del linguaggio naturale e la capacità di mantenere il contesto tra le interazioni. Ad esempio, l’utente può fare richieste multiple in sequenza senza dover ripetere informazioni, con Siri che segue le conversazioni e risponde in modo più intelligente e intuitivo. Inoltre, questo sistema può gestire azioni complesse come modificare il tono di un’email o sintetizzare note e trascrizioni di riunioni direttamente nell’app Note.

Nonostante l’importanza di Apple Intelligence, l’Italia non è inclusa nei mercati in cui sarà disponibile inizialmente. Al momento, la tecnologia sarà rilasciata solo in lingua inglese negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, con l’espansione pianificata per altre lingue nel corso del 2025, ma senza una data precisa per l’italiano.

Innovazioni tecniche: iPhone 16 e iPhone 16 Pro

L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus presentano un significativo miglioramento delle prestazioni grazie al nuovo chip A18. Questo processore offre maggiore efficienza energetica e potenza di calcolo, rendendo i nuovi modelli più performanti nelle attività quotidiane, come l’editing di foto e video, l’esecuzione di giochi AAA e il multitasking. Le dimensioni dello schermo rimangono invariate rispetto alla generazione precedente: 6,1 pollici per l’iPhone 16 e 6,7 pollici per l’iPhone 16 Plus.

La vera novità arriva con l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, che includono il chip A18 Pro, capace di gestire carichi di lavoro molto più complessi, come il rendering grafico avanzato per il gaming e le applicazioni di realtà aumentata (AR). Una delle funzioni chiave, introdotta proprio con l’A18 Pro, è la registrazione video in 4K a 120 fps con Dolby Vision, una combinazione mai vista su uno smartphone.

I modelli Pro offrono anche un sistema fotografico potenziato con tre fotocamere principali: una da 48 MP Fusion, una Ultra Wide da 48 MP, e un nuovo teleobiettivo 5x. Grazie alla velocità del sensore quad-pixel e alla nuova interfaccia Apple Camera, è possibile scattare foto in ProRAW o HEIF a 48 MP senza alcun ritardo dell’otturatore. Il sistema fotocamera è inoltre migliorato per le riprese video, con supporto per la registrazione in Spatial Audio, offrendo un’esperienza più immersiva per chi ascolta tramite AirPods o dispositivi compatibili.

Camera Control: un nuovo approccio alla fotografia

Un’altra innovazione interessante introdotta sui modelli Pro è Camera Control, un nuovo sistema di interazione con la fotocamera che consente di accedere rapidamente alle impostazioni della fotocamera con un semplice gesto. Con Camera Control, gli utenti possono lanciare velocemente la fotocamera, scattare una foto o iniziare a registrare un video senza dover navigare nei menu. Questo sistema è pensato per massimizzare l’efficienza durante l’uso della fotocamera, rendendo immediato l’accesso alle principali funzioni come zoom, esposizione o profondità di campo.

Inoltre, entro la fine dell’anno, Apple prevede di aggiornare Camera Control con una funzione che permetterà di bloccare automaticamente la messa a fuoco e l’esposizione su un soggetto con una leggera pressione, migliorando la qualità degli scatti e dei video.

Il design e l’efficienza energetica

Dal punto di vista del design, i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max si distinguono per la scocca in titanio, materiale che conferisce robustezza e leggerezza al dispositivo. Inoltre, questi modelli vantano il display più grande mai visto su un iPhone: 6,3 pollici per l’iPhone 16 Pro e 6,9 pollici per il Pro Max, con bordi più sottili rispetto alle versioni precedenti.

Un miglioramento significativo riguarda anche la durata della batteria. Grazie alla nuova architettura interna e a una gestione energetica più efficiente introdotta con iOS 18, i nuovi modelli offrono una durata della batteria molto superiore rispetto alle generazioni precedenti. Apple ha dichiarato che l’iPhone 16 Pro Max ha la migliore autonomia mai vista su un iPhone.

Apple ha presentato anche i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus, che offrono importanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo un design familiare. Entrambi i modelli sono alimentati dal chip A18, che garantisce una maggiore efficienza e prestazioni migliori, rendendo questi dispositivi competitivi sia per l’uso quotidiano che per applicazioni più impegnative, come i giochi e la fotografia avanzata.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus: caratteristiche principali

Il display Super Retina XDR è disponibile in due dimensioni: 6,1 pollici per l’iPhone 16 e 6,7 pollici per l’iPhone 16 Plus. Entrambi supportano la tecnologia ProMotion e Always-On Display, offrendo una visualizzazione fluida e una luminosità elevata, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, la navigazione web e l’uso di applicazioni.

Una delle novità principali della serie è l’introduzione della Camera Control, una funzione che permette di accedere rapidamente alla fotocamera e alle sue impostazioni. L’iPhone 16 è dotato di una fotocamera principale da 48 MP, con un’opzione teleobiettivo 2x che fornisce due fotocamere in una. Questo sistema permette di scattare foto e registrare video con una qualità superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’introduzione di una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con funzionalità di macro-fotografia.

Prestazioni e durata della batteria

Il nuovo chip A18 migliora ulteriormente l’efficienza energetica dei dispositivi, offrendo un notevole incremento nella durata della batteria rispetto ai modelli precedenti. L’iPhone 16 Plus, in particolare, grazie alle dimensioni maggiori, ospita una batteria più grande che lo rende ideale per chi necessita di un dispositivo che duri tutto il giorno anche con un utilizzo intensivo.

Grazie alla combinazione del chip A18 e del sistema operativo iOS 18, gli iPhone 16 e 16 Plus offrono una gestione avanzata dell’energia, supportando attività più impegnative come il gaming ad alte prestazioni o il multitasking, senza compromettere l’autonomia.

Design e durabilità

Dal punto di vista del design, l’iPhone 16 e 16 Plus mantengono le linee pulite tipiche della serie, con bordo in alluminio e vetro Ceramic Shield che offre una maggiore resistenza agli urti e ai graffi. Entrambi i modelli sono resistenti all’acqua e alla polvere con una certificazione IP68, permettendo un utilizzo sicuro anche in ambienti difficili.

Prezzi dei nuovi iPhone in Italia

Per il mercato italiano, i prezzi dei nuovi iPhone sono i seguenti: