Apple, grande evento in programma per il 12 settembre: parola d’ordine “Wonderlust”

Alcune settimane fa, voci di corridoio mormoravano che Apple avrebbe tenuto, il 12 settembre, un grande evento di presentazione di iPhone 15. Oggi l’azienda ha risposto, confermando il tutto.

Lo slogan scelto da Apple per l’evento è “Wonderlust”, letteralmente “desiderio della meraviglia”, gioco di parole con il ben più usato “wanderlust”, ovvero desiderio di viaggiare.

Saranno gli iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a essere annunciati il 12 settembre, alle 7 di pomeriggio italiane. Come sempre, l’evento verrà trasmesso in streaming online su apple.com e anche sull’app Apple TV.

Tutti e quattro i nuovi iPhone avranno porte USB-C grazie alla recente legge dell’UE che le impone, e si vocifera che l’iPhone 15 Pro Max / Ultra sarà il primo dispositivo Apple ad avere una fotocamera periscopica con zoom. Entrambi i modelli Pro dovrebbero presentare cornici in titanio, in un cambiamento rispetto all’acciaio inossidabile. Tutta la serie sostituirà l’interruttore di silenzio con un “pulsante di azione” programmabile, e sarà presente la Dynamic Island. Si prevede inoltre che l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2 faranno parte dello spettacolo, e forse anche gli AirPod.