Apple: arriva il nuovo iPhone SE 3, con processore A15 Bionic e connettività 5G

Apple ha presentato una serie di novità in un evento che si è tenuto online dalla sede di Cupertino. Molti i nuovi prodotti fra i quali svetta la terza generazione di iPhone SE 3, che evolve le specifiche del precedende modello.

Il nuovo iPhone SE 3

Lo smartphone – un restyling della versione 2020 – è animato dal chipset A15 Bionic (proprio come l’iPhone 13), aggiunge la connettività 5G, dispone di una batteria con maggiore autonomia, la certificazione IP67 e una sola fotocamera da 12 Megapixel (una grandandolare con apertura f/1.8), con il supporto dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo mantiene lo schermo da 4,7 pollici, contornato da cornici piuttosto voluminose rispetto a quelle che siamo abituati a vedere sui moderni smartphone.

Il telefono sarà disponibile al prezzo di 529 euro, nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB, nei colori mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED. Sarà possibile preordinare iPhone SE a partire dalle 05:00 (PDT) di venerdì 11 marzo, con disponibilità a partire da venerdì 18 marzo.

iPhone SE è compatibile con i caricabatterie certificati Qi wireless e supporta anche la ricarica rapida. iPhone Se è dotato di Touch ID, è animato da iOS 15 ed è realizzato in alluminio aerospaziale e vetro

Come iPhone 13 Pro e iPhone 13, anche iPhone SE è stato progettato per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. È realizzato con materiali riciclati e il nuovo packaging elimina la pellicola esterna in plastica e porta Apple ancora più vicina all’obiettivo di abolire questo materiale da tutti gli imballaggi entro il 2025.