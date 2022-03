L’iPhone 14 eliminerà la notch solo sui modelli Pro [FOTO]

IPhone 14 Pro e 14 Pro Max si libereranno presto della notch apparsa su iPhone X e appena accorciato lo scorso anno su iPhone 13. Ovviamente, il due modelli top di gamma 2022 beneficerebbero del nuovo design di cui si è parlato molto nelle ultime settimane.

Questo design andrebbe a sostituire la notch a cui siamo abituati con una “bolla”, con tanto di foro dedicato alla fotocamera frontale. Come sottolinea MacRumors, questo nuovo layout avrebbe la stessa lunghezza del notch dell’iPhone 13, ma risparmierebbe comunque un po’ di spazio sullo schermo.

Secondo l’analista Ross Young, il resto della gamma 2022, e quindi gli iPhone 14 “non Pro”, manterranno ancora una volta il notch che non scomparirà fino al prossimo anno con l’iPhone 15.

Ross Young ci fornisce anche maggiori dettagli sulla dimensione della bolla che troveremmo su iPhone 14 Pro. Quest’ultimo misurerebbe esattamente 5.631 mm di lunghezza.

Cupertino avrebbe anche in programma, in definitiva, di rimuovere completamente questa piccola notch dallo schermo. Per fare ciò, l’azienda sta lavorando a una tecnologia che installerebbe Face ID sotto il display e renderebbe operativa l’identificazione facciale attraverso lo schermo. Una tecnologia che, però, non sarebbe pronta prima del 2024.