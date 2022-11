Apple lancerà un pieghevole entro il 2024, secondo Samsung

Si è tenuta in questi giorni una conferenza di Samsung Mobile Experience con i propri fornitori per discutere diverse strategie riguardanti il mercato dei dispositivi pieghevoli. Dalla riunione sono emersi dati molto interessanti che potrebbero suggerire il corso futuro del mercato dei dispositivi elettronici.

In prima battuta, il mercato degli smarthpone pieghevoli sembra essere incredibilmente florido. Entro il 2025, infatti, è prevista una crescita del mercato dell’80%. Samsung ha inoltre rivelato che questi dispositivi vanno forti soprattutto fra i giovani: il tasso di utenti fra i 20 e i 30 anni che sono passati a pieghevoli Samsung si è addirittura quadruplicato.

La riunione si è conclusa con un dettaglio abbastanza interessante. Secondo gli analisti di Samsung, Apple rilascerà un dispositivo pieghevole entro il 2024. Non si tratterà di un iPhone, però, ma di un tablet o di un notebook. Quest’analisi effettivamente è coerente con una già effettuata da CCS Insight. Apple infatti non ha mai sviluppato un prodotto del genere, e cominciare da un iPhone sarebbe rischioso. La compagnia, quindi, preferirebbe testare le acque con un iPad per poi decidere il da farsi una volta viste le vendite.