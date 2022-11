Prime informazioni sul Realme 10 Pro+ grazie a una certificazione cinese

Oggi sono arrivate le prime informazioni ufficiale sul nuovo smartphone di Realme, ma già informazioni cominciano a circolare sul modello successivo. Infatti su un sito di certificazioni cinese è apparso il Realme 10 Pro+, completo di informazioni sulle specifiche tecniche.

Stando a questa notizia, il Realme 10 Pro+ utilizzerà come chipset il Dimensity 1080, un grande passo avanti rispetto al Dimensity 920 del Realme 9 Pro+. Arriverà in oltre in tre configurazioni: 8 GB RAM/128 GB memoria, 8 GB RAM/256 GB memoria e 12 GB RAM/256 GB memoria.

Abbiamo anche informazioni sul reparto fotocamere. Sul retro ci sarà un sensore principale da 108 Megapixel, uno ultragrandangolare da 8 Megapixel e uno ausiliario da 2 Megapixel. Ancora nessuna informazione sulla selfie cam.

Purtroppo anche il design è ancora segreto, ma ne sappiamo il peso, ovvero 172 grammi. Conterrà una batteria da 5.000 mAh, porta USB-C e Android 13.

Il prezzo indicato sul sito è di CNY2.299, ovvero €320. Non si sa se questo sarà effettivamente il prezzo finale o soltanto un’indicazione temporanea. La data di uscita, infine, è ancora da definirsi.