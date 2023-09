Apple lancia Watch Series 9 e Watch Ultra 2 con funzione double tap

Apple ha presentato Watch Serie 9, dotato del nuovo processore S9 SiP con un motore neurale a quattro core in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto a Apple Watch Series 8.

I nuovi smartwatch sono dotati di display Retina always on con una luminosità di picco di 2000 nit, il doppio della luminosità della Serie 8.

Apple ha innovato sul fronte delle gesture: grazie alla funzione “double tap” sarà possibile rispondere a una chiamata, concluderla o attivare altre funzioni anche quando si hanno le mani impegnate. Basta semplicemente unire pollice e indice e fare tap per due volte.

Il doppio tap controlla il pulsante principale delle app e può essere usato per interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia. Inoltre, si può usare anche per scattare una foto con l’app Fotocamera su Apple Watch.

Apple Watch 9 avrà una nuova colorazione, il rosa. In più ci saranno anche le versioni oro, argento, blu scuro e rosso.

L’autonomia dichiarata è di circa una giornata, più o meno quella del vecchio modello. Migliorata l’interazione con l’assistente vocale Siri a cui ora si potranno fare parecchie domande (anche se per ora solamente in inglese o in mandarino), fra cui “come ho dormito stanotte?”.

Per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere processate on-device. Per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su internet, come iniziare un allenamento o impostare un timer, Siri non fa più affidamento alla rete cellulare o Wi-Fi fornendo quindi risposte più affidabili e più velocemente. Inoltre, il potente Neural Engine migliora l’accuratezza della dettatura del 25% rispetto ad Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 è disponibile da oggi a partire da 459 euro (IVA inclusa.)

Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 è l’evoluzione dello smartwatch del produttore di Cupertino dedicato agli sportivi, anche quelli più estremi. Integra il display più luminoso ad oggi mai creato da Apple con una cassa da 49 mm e un picco di luminosità di 3.000 nits. È mosso, come Watch 9, dal processore S9 SiP con 5,6 miliardi di transistor e un motore neurale a quattro core, nonché un chip di localizzazione a banda ultra larga U2.

Il design è immutato, con tanto di presenza di vetro in zaffiro, un materiale che lo rende particolarmente robusto.

Dispone della Night Mode che permette di attivare automaticamente i caratteri in rosso. Anche Watch Ultra 2 dispone della modalità “double tap”.

I più grandi cambiamenti di Apple Ultra 2 arriveranno con watchOS 10, che porta in dote widget, icone delle app ridisegnate e nuove funzionalità nell’interfaccia dell’orologio. Un quadrante aggiuntivo chiamato Modular Ultra sfrutterà il bordo esterno del display.

Ultra 2 può essere ordinato da oggi, ma non sarà disponibile prima del 22 settembre.