Apple One è il nuovo bundle per abbonarsi ai servizi di Apple (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud) con una singola quota di abbonamento, scontata rispetto a quanto costerebbero di diversi abbonamenti se sottoscritti singolarmente.

Con un solo abbonamento si potranno dunque gestire tutti i servizi, compreso il nuovo Fitness+ presentato questa sera durante il keynote.

I tre piani di Apple One

Gli abbonati a servizi Apple potranno sottoscrivere il piano Apple One più idoneo, scegliendo fra tre modalità:

Il piano Individual che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50GB di spazio di archiviazione iCloud per 14,95 euro al mese

che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50GB di spazio di archiviazione iCloud per 14,95 euro al mese Il piano Family include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200GB di spazio di archiviazione iCloud per 19,95 euro al mese e può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia.

include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200GB di spazio di archiviazione iCloud per 19,95 euro al mese e può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia. Il piano Premier, dove disponibile, include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e 2TB di spazio di archiviazione iCloud per 29,95 dollari al mese e può essere condiviso fra un massimo di sei persone in famiglia (il fatto che di questo pacchetto sia stato comunicato il solo prezzo in dollari ci fa dubitare del suo arrivo nel nostro Paese).

Apple One include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi cui i clienti non sono ancora abbonati.