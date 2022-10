Apple passerà all’Usb con iPhone 15, ma già pensa al wireless

La serie iPhone 15, che uscirà il prossimo anno, sarà dotata di porta Usb. Ne è sicuro Mark Gurman, analista di Bloomberg, che ritiene che Apple arriverà con l’Usb Type-C con un anno di anticipo rispetto a quanto deciso dalla Ue.

La normativa UE

Le nuove disposizioni della UE, infatti, si applicano tecnicamente ai nuovi dispositivi elettronici portatili venduti dall’autunno 2024 in poi. Apple, in teoria, potrebbe dunque utilizzare la sua porta Lightning ancora per un anno. Ma Gurman crede che Cupertino non aspetterà fino all’ultimo momento per introdurre la nuova tecnologia.



L’analista scrive infatti che anche l’ultimo modello di iPad rimasto con Lightning, farà il passaggio a Usb-C entro la fine dell’anno. Poi, la serie iPhone 15 farà lo stesso l’anno prossimo. Questi non sono gli unici dispositivi Apple che utilizzano la porta Lightning: ci sono gli AirPods, ovviamente, ma anche periferiche come Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad. Anche loro passeranno gradualmente a Usb-C.

La normativa UE esenta specificamente i dispositivi che supportano solo la ricarica wireless, come l’Apple Watch. Per questo Gurman ritiene che l’uso dell’Usb Type-C da parte di Apple avrà vita breve e che l’obiettivo finale dell’azienda californiana è quello di utilizzare solo la ricarica wireless come MagSafe.

Cosa farà Apple

Lightning è utilizzato da Apple ormai da un decennio, ma gli iPhone con l’Usb-C potrebbero rimanere sul mercato solo per pochi mesi, al massimo un paio di generazioni. Si prevede che anche gli iPad abbandoneranno la ricarica cablata in futuro.

Perché Apple è stata così testarda nell’attendere ad utilizzare l’Usb-C su iPhone (quando lo usa già su iPad e Mac)? Gurman pensa che sia perché vuole presentare il passaggio come una sua decisione piuttosto che come qualcosa che è stato imposto dalla legge.