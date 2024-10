Apple presenta il nuovo iMac con chip M4: potenza, intelligenza e design ultrasottile in sette nuovi colori

Apple ha presentato il nuovo iMac, un all-in-one rinnovato con il potente chip M4, con la Apple Intelligence integrata e un design ultrasottile, disponibile in sette colori. Il modello promette prestazioni superiori rispetto alla versione con chip M1, con un miglioramento della velocità di elaborazione quotidiana fino a 1,7 volte e del’efficienza nei flussi di lavoro impegnativi fino a 2,1 volte. Con un prezzo di partenza di 1.529 euro, il nuovo iMac è ora ordinabile online e sarà disponibile nei negozi a partire da venerdì 8 novembre.

Prestazioni potenti grazie al chip M4

Alla base delle prestazioni del nuovo iMac c’è il chip M4, una CPU sviluppata per rendere il computer fino a 1,7 volte più veloce rispetto al predecessore M1 e dotata di una GPU per elaborazioni grafiche complesse. Gli utenti noteranno un miglioramento nelle attività quotidiane, dal multitasking con le app preferite alla navigazione web su Safari, ma anche nei flussi di lavoro creativi come l’editing di foto e video, grazie a una velocità migliorata del 2,1 rispetto al modello precedente.

L’iMac con M4 rappresenta inoltre una scelta ideale per i gamer, con un’esperienza di gioco più fluida, perfetta per titoli di ultima generazione come Civilization VII. I frame rate sono infatti raddoppiati rispetto al modello con M1, offrendo un gameplay senza interruzioni. Il modello base include 16GB di memoria unificata, espandibile fino a 32GB, per una gestione ottimale anche delle applicazioni più esigenti.

Apple Intelligence per gli europei

Il nuovo iMac integra la tanto discussa Apple Intelligence, disponibile anche per gli utenti europei anche se – inizialmente – solo in inglese americano con il sistema operativo macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence offre strumenti di scrittura evoluti, che consentono agli utenti di riscrivere e correggere il testo in qualsiasi applicazione. Anche Siri beneficia dell’aggiornamento, ora capace di alternare comandi vocali e testuali, rispondere a migliaia di domande e supportare l’utente in modo più contestuale.

A dicembre, Apple Intelligence vedrà ulteriori potenziamenti: saranno disponibili funzionalità come Image Playground, per creare immagini originali, e Genmoji, per emoji personalizzate. Inoltre, l’integrazione con ChatGPT permetterà agli utenti di accedere direttamente a strumenti di intelligenza artificiale avanzata senza passare da altre applicazioni, mantenendo la privacy al centro grazie a tecnologie di offuscamento dell’IP e l’elaborazione on-device.

Un design ultrasottile in sette nuovi colori

Il nuovo iMac si presenta in sette tonalità: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Il retro mostra colori accesi, mentre il fronte mantiene sfumature più soft, ideali per un ambiente di lavoro. Gli accessori come la Magic Keyboard e il Magic Mouse o il Magic Trackpad sono ora disponibili in colori coordinati, tutti dotati di porta USB-C per una ricarica comoda e uniforme.

Display Retina 4,5K con opzione vetro nano-texture

Il display Retina da 24″ dell’iMac, con risoluzione 4,5K, è progettato per eccellere in tema di qualità visiva. Per la prima volta, Apple offre l’opzione del vetro con nano-texture, ideale per ridurre i riflessi e garantire una visione ottimale anche in ambienti luminosi, come soggiorni con molta luce naturale o spazi commerciali illuminati.

Videocamera Center Stage e audio di qualità professionale

L’iMac è dotato di una videocamera 12 Megapixel con tecnologia Center Stage, che tiene automaticamente l’utente al centro della scena, ideale per videochiamate su FaceTime e altre applicazioni. La modalità Panoramica Scrivania permette di mostrare contemporaneamente il volto dell’utente e una visuale del tavolo, utile per chi desidera condividere materiali durante le chiamate. L’audio è supportato da un array di tre microfoni professionali con tecnologia beamforming e un sistema audio a sei altoparlanti, per una qualità sonora immersiva e senza compromessi.

Connettività con Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Il nuovo iMac è dotato di quattro porte USB-C Thunderbolt 4, che supportano trasferimenti dati ultraveloci e la connessione a due monitor esterni 6K, per una gestione di oltre 50 milioni di pixel. La sicurezza è garantita dal Touch ID integrato, che consente di sbloccare il computer e autenticarsi per acquisti e download con Apple Pay. Il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 completa le opzioni di connessione, mantenendo l’iMac al passo con le tecnologie più recenti.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo iMac con chip M4 è ordinabile a partire da oggi sul sito Apple, con prezzi che partono da 1.529 euro. L’arrivo nei negozi è previsto per l’8 novembre, quando gli utenti potranno vedere dal vivo tutte le innovazioni di questo nuovo all-in-one.