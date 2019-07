Apple punta sulla privacy, tanti nuovi cartelloni pubblicitari in giro per il mondo

Apple ha da sempre messo la privacy tra le proprie priorità principali e ora la società sta cercando di sfruttare questa strategia con una nuova serie di cartelloni pubblicitari.

Cupertino sta quindi installando vari cartelloni in giro per il mondo in favore della tutela sulla privacy mettendo in evidenza le potenzialità dell’iPhone. Il primo di questi è stato individuato in Canada. Uno dei cartelloni recita “Privacy is king” e viene fornito con uno slogan usato su tutti gli altri banner che recitano “That’s iPhone”.

“Siamo nel business di stare fuori dal tuo”, recita un altro cartellone pubblicitario. “Privacy. Questo è iPhone “, aggiunge anche, come nota iMore.

Mentre Apple prova a spingere le vendite puntando sulla privacy, la società è stata spesso criticata da altri giganti della tecnologia per averla utilizzata come una scusa banale e subdola. Il CEO di Apple Tim Cook, d’altro canto, ha sottolineato che investire nella privacy è solo una questione di attenzione verso gli utenti.

“Siamo dalla parte dell’utente. Siamo dalla parte dell’utente nella privacy. Siamo dalla parte dell’utente nel tentativo di prevenire notizie false. E così ci curiamo, e lo abbiamo sempre fatto “, ha detto Cook all’inizio di quest’anno.

Solo qualche anno fa Apple si è ritrovata in guerra con un funzionario USA per le funzionalità di sicurezza e quello dell’iPhone appartenente al terrorista di San Bernardino. L’FBI ha chiesto ad Apple di entrare nel dispositivo per accedere alle prove memorizzate sul telefono che si è rifiutata di farlo, sostenendo che lo sblocco di un iPhone compromette la sicurezza di tutti i clienti.