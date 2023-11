Apple sospende (per poco) lo sviluppo di iOS 18 e macOS 15

Apple ha sospeso il lavoro sulle release iOS 18, macOS 15, watchOS 11 e tvOS 18. Lo ha rivelato Mark Gurman in un articolo scritto su Bloomberg.



Il ritardo nello sviluppo si è reso necessario poiché il team che si occupa dello sviluppo del software deve ancora risolvere alcuni bug nel software per iPhone, iPad, per i dispositivi indossabili, TV e Mac.



Ai dipendenti di Cupertino è stato comunicato di sospendere il lavoro sulle versioni future e gli ingegneri sono stati messi unicamente sulla correzione dei bug attuali e sul miglioramento delle prestazioni del software.



Craig Federighi, vicepresidente senior e capo del software di Apple, ha lavorato negli ultimi anni per far sì che i bug del software vengano risolti, ma per far ciò alcuni prodotti futuri devono essere messi momentaneamente in pausa.

Alcune fonti che hanno parlato con Gurman hanno rivelato che il team di ingegneri che lavorano al software sotto Federighi avrebbero trovato troppi bug trascurati per troppo tempo.

La pausa durerà solo alcuni giorni e le aspettative sono che Apple tornerà a ricominciare lo sviluppo entro la fine di questa settimana.

Il mese scorso sono state completate le prime versioni M1 di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, ma ulteriori sviluppi sono stati sospesi.

La versione iOS 17.4 è prevista per marzo come nuovo importante aggiornamento delle versioni attuali.