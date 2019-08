In risposta alle preoccupazioni sollevate da un articolo sul The Guardian su come le registrazioni delle richieste di Siri vengano utilizzate per il controllo qualità, Apple sta sospendendo il programma qualità di Siri in tutto il mondo. Cupertino afferma che rivedrà il processo che utilizza per determinare se Siri sta ascoltando correttamente le richieste vocali o meno.

Inoltre, in futuro, Apple rilascerà un aggiornamento software che consentirà agli utenti di Siri di scegliere se partecipare o meno al programma di qualità.

La storia sul The Guardian è ampiamente spiegata: Apple prende frammenti di audio, che non sono collegati a nomi o ID di individui, e fa in modo che vengano ascoltati per giudicare se Siri sta lavorando accuratamente e se lo stesso assistente viene “convocato” per errore.

“Ci impegniamo a offrire un’ottima esperienza Siri proteggendo al contempo la privacy degli utenti”, ha dichiarato Apple in una dichiarazione. “Mentre conduciamo una revisione approfondita, stiamo sospendendo la valutazione Siri a livello globale. Inoltre, nell’ambito di un futuro aggiornamento del software, gli utenti avranno la possibilità di scegliere di partecipare alla valutazione. “

Il contraente ha affermato che i frammenti audio potrebbero contenere informazioni personali, audio delle persone che fanno sesso e altri dettagli come le finanze che potrebbero essere identificabili, indipendentemente dal processo utilizzato per rendere anonimi i record.

Approfondendo i termini di servizio Apple, sebbene ci siano menzioni del controllo di qualità per Siri e dei dati condivisi, si è scoperto che non era in grado di chiarire esplicitamente e chiaramente che le registrazioni dal vivo, anche brevi, vengano utilizzati nel processo e possono essere trasmessi e ascoltati.

Ma la cosa curiosa, e forse più controversa, è che Apple ha intrapreso una lunga campagna mediatica per posizionarsi come la più attenta alla privacy delle principali aziende di telefonia mobile.