Apple: un evento il 31 marzo. In arrivo iPhone 9 e iPad Pro

C’è una data per l’evento Apple durante il quale dovrebbe essere presentato il nuovo iPhone 9 (che alcuni ritengono si possa ancora chiamate iPhone SE 2).

L’attesa era per una presentazione a metà marzo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’evento sarebbe stato spostato al 31 marzo, mentre le vendite del nuovo iPhone dovrebbero avere inizio i primi giorni di aprile.

Insieme allo smartphone dovrebbe anche essere annunciato il nuovo iPad Pro: secondo un rapporto di Digitimes la nuova gamma iPad Pro sarebbe già in produzione. La data di uscita era inizialmente prevista per aprile ma le difficoltà di produzione associate all’epidemia di Coronavirus potrebbero causare ritardi nelle spedizioni. Apple potrebbe addirittura lanciare i tablet in quantità limitate o ritardarne il lancio ufficiale.

Secondo indiscrezioni, la più grande novità degli iPad Pro di Apple sarà una migliore configurazione della tripla fotocamera sul retro che includerà un modulo 3D ToF. Oltre ai nuovi iPhone e iPad, Apple dovrebbe anche presentare una versione aggiornata del suo MacBook Pro da 13 pollici.