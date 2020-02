Se avete acquistato uno smartphone Huawei con una versione Android priva dello store di Google Play, come il Mate 30 Pro, da oggi avete un’alternativa in più per scaricare app. All’interno di AppGallery, lo store ufficiale di Huawei, è infatti disponibile una nuova app denominata Trovapp.

Che cos’è TrovApp?

Intanto chiariamo subito che non si tratta di uno store dove scaricare le app, ma di un motore di ricerca che fornisce il collegamento diretto per il download. Alcune app si trovano sullo store ufficiale del produttore, altre su aggregatori esterni come ad esempio Apk Pure o Amazon Store.

Basta digitare TrovApp nel motore di ricerca per scaricarla

Una volta scaricata Trovapp dall’App gallery di Huawei vi troverete di fronte alla schermata principale…

Da qui, come potete vedere e scaricare le app che desiderate. Ci sono tutte le più importanti, da Whatsapp a Facebook, passando per Instagram, Messenger e via discorrendo. Quelle che non vedete le potete cercare con il motore di ricerca interno.

TrovApp: qualche limitazione

Nelle situazioni in cui mancano non solo le app ma anche alcuni servizi di Google, come ad esempio le mappe, sarà necessario scaricare anche alcune app aggiuntive per il corretto funzionamento delle singole app, come ad esempio Whatsapp o Facebook, che possono basarsi sulla geocalizzazione. Ma non preoccupatevi. È la stessa TrovApp ad avvisarvi oltre a fornirvi delle alternative.

In questo caso, ad esempio, potete scaricare maps.me o Here We Go come mappa alternativa. Insomma, Trov App non solo vi fornisce il collegamento alle app che vi servono ma vi segnala anche i servizi aggiuntivi da scaricare.

Infine, su TroVapp, trovate solo app completamente gratuite.