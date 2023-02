Apple vuole portare sugli iPhone la ricarica inversa ma ha un ritardo di 5 anni

La ricarica wireless è stata un argomento caldo in casa Apple a seguito dell’episodio interrotto dell’AirPower. Tuttavia, l’azienda di Cupertino sta lavorando attivamente per offrire una funzione di ricarica wireless inversa sui futuri iPhone. Secondo le informazioni del sito specializzato 9to5Mac, Apple sta lavorando per integrare questa opzione sui futuri iPhone.

9to5Mac spiega che, secondo fonti informate, “Apple continua a lavorare su una tecnologia di ricarica wireless bilaterale più avanzata per iPhone”. Queste fonti rivelano che l’azienda avrebbe voluto integrare questa opzione su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max nel 2022, ma la versione finale non era ancora pronta.

Alcuni smartphone Android offrono già questa funzionalità da diversi anni, come ad esempio Huawei Mate 20 Pro, che ha sfruttato questa opzione quando è stato rilasciato nell’ultimo trimestre del 2018. La ricarica wireless inversa consente di utilizzare il telefono come base di ricarica, basta mettere un dispositivo connesso sul retro dello smartphone per caricarlo.

9to5Mac non specifica su quale futuro iPhone arriverà la ricarica wireless inversa, ma potrebbe essere prevista per la fine del 2023, cinque anni dopo Huawei Mate 20 Pro. Tuttavia, ci sono ancora incertezze per quanto riguarda il ritardo o addirittura l’abbandono di questa integrazione, a causa di problemi con la dissipazione del calore e le velocità di ricarica.

Apple sta sviluppando anche firmware interno e dedicato per gestire la ricarica wireless inversa, preservando l’integrità dell’hardware, e un’interfaccia utente speciale per visualizzare le animazioni sullo schermo quando la funzione è attiva.