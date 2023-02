Mercato tablet: nel Q4/2022 un timido segno “+”

Le spedizioni mondiali di PC (compresi i tablet) sono diminuite del 21% su base annua nel quarto trimestre del 2022, con 105,6 milioni di unità. Nel 2022 sono state 434,5 milioni le unità distribuite, con un calo del 13% rispetto al 2021. Il mercato dei tablet – pur in un contesto di ribassi- sembra tenere e, nel Q4/2022, ha registrato una crescita dell’1% con 42,3 milioni di unità. Il 2022 si è tuttavia concluso con un totale di 150,8 milioni di tablet spediti, in calo del 5% rispetto al 2021.

Le spedizioni di Chromebook hanno registrato 3,6 milioni di unità nel Q4/2022 (-10%) e 17,7 milioni di unità nell’anno (-48% rispetto al 2021). Quelle dei tablet in tutto il mondo sono cresciute dopo tre trimestri consecutivi di calo, con un modesto aumento dell’1% su base annua nel quarto trimestre del 2022. Apple ha mantenuto il primo posto in classifica, con 19 milioni di unità e una quota di mercato del 46%. Samsung è seconda con 7,6 milioni di unità, con spedizioni in crescita del 10%, e una quota di mercato del 18%. Amazon, al terzo posto, ha spedito 3,5 milioni di unità con un calo del 10% su base annua. Lenovo e Huawei occupano il quarto e quinto posto.