Il prossimo Apple Watch Series 7 avrà un design completamente rinnovato

Dal lancio della prima versione dell’Apple Watch nel 2014, non si può dire che lo smartwatch di Cupertino abbia subito cambiamenti radicali in termini di design. Il produttore ha infatti mantenuto lo stesso approccio estetico con uno schermo quadrato e bordi molto arrotondati. Tuttavia, questo formato dovrebbe cambiare dalla prossima generazione, come riportato dal giornalista Mark Gurman dell’agenzia Bloomberg.

Come parte della sua newsletter Power On, il collega indica che l’Apple Watch Series 7 diventerà più coerente esteticamente con i vari prodotti dell’azienda grazie ad “un piccolo restyling con un display più piatto e una tecnologia di visualizzazione aggiornata”.

Lo scorso maggio, il leaker Jon Prosser ha pubblicato dei render 3D dell’orologio con un design industriale molto più vicino agli attuali prodotti Apple. Da poco più di un anno, Apple ha cambiato il suo design, passando dalla rotondità ad angoli più acuti e bordi piatti e dopo l’iPad Pro, l’iPhone 12, anche i nuovi iMac hanno già beneficiato di questo nuovo design.

Oltre all’Apple Watch Series 7, Mark Gurman ha fornito anche molte informazioni sui prodotti Apple attesi entro la fine dell’anno. Secondo il giornalista, il produttore preparerebbe ovviamente la nuova serie di iPhone 13 ma anche un MacBook Pro con un nuovo chip M1X, un iPad Mini e nuovi AirPods.