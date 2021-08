Annunciati gli smartphone da gaming ASUS ROG Phone 5S e 5s Pro

ASUS ha annunciato ufficialmente ASUS ROG Phone 5s, la nuova edizione dello smartphone da gaming lanciato sul mercato cinque mesi fa. Due sono i modelli della linea: il ROG Phone 5s e il ROG Phone 5s Pro. Entrambi si basano sulla versione precedente, ma portano una serie di aggiornamenti quali un chipset di ultima generazione.

Infatti i due smartphone impiegano il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888+, insieme a 16/18 GB di RAM e una memoria interna 256/512 GB. In effetti, le caratteristiche tecniche dei nuovi modelli sono praticamente identiche: entrambi vantano di un display SUPER Amoled da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+, refresh rate di 144Hz e latenza al tocco di 24,0 ms. Cifre importantissime per un dispositivo da gaming.

La linea impiegherà due speaker frontali lineari a 7 magneti da 12×16 mm con suono GameFX e Dirac HD alimentato da un doppio amplificatore Cirrus Logic CS35L45 Mono, e microfoni Quad con tecnologia di riduzione del rumore OZO. C’è inoltre un jack audio da 3,5 mm.

Per quanto riguarda le fotocamere, posteriormente ce ne saranno tre: una principale da 64 MP, una ultrawide da 13 MP e una macro da 5 MP. Quella frontale per i selfie invece sarà da 24 MP. Infine la batteria è da 6.000 mAh, con ricarica rapida da 6000 mAh.

Anche il design sarà condiviso fra i due modelli, con lo stesso logo retroilluminato e AirTrigger che caratterizzavano anche il Rog Phone 5. Cosa cambia quindi nella versione Pro? La differenza è che quest’ultima disporrà sul retro di un display PMOLED a colori, dotato tra l’altro di due sensori tattili, perfetti per il gaming.

Asus ROG Phone 5s sarà disponibile da ottobre, mentre l’edizione Pro arriverà a dicembre. Per il momento sono conosciuti solo i prezzi taiwanesi: il ROG Phone 5s costerà 29.990 NT$ (915€) per la versione da 16 GB e 33.990 NT$ (1.040€) per quella da 18 GB, mentre il ROG Phone 5s Pro avrà un prezzo di 37.990 NT$ (1.160€). Saranno disponibili i colori Phantom Black e Aurora White.