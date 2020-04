Huawei, compri il P40 lite e vinci il wearable Band 4 Pro

Da oggi (15 aprile) fino al 24 maggio, chi acquista Huawei P40 lite riceverà incluso nel prezzo Huawei Band 4 Pro, la smartband con Gps integrato che normalmente costa 79 euro. Un bell’omaggio!

Per approfittare dell’occasione

Partecipare alla promozione è semplicissimo. Basta un click sul nuovo e-commerce Huawei Store, aperto da pochi giorni, per ricevere Huawei P40 lite e il wearable insieme direttamente a casa propria. La promozione è valida sia online sia offline, presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, e su Amazon.it, oltre che con gli operatori coinvolti. Sarà, in questo caso, necessario compilare entro e non oltre il 7 giugno il form online sulla pagina dedicata all’iniziativa e inserire la ricevuta di acquisto, entro il 24 maggio. Gli utenti riceveranno l’omaggio direttamente all’indirizzo indicato dopo le opportune verifiche. Per ogni altra informazione e chiarimento, bisogna accedere a questo link.

Huawei P40 lite, carpe diem

E’ questo il momento di acquistare, per chi lo desidera e lo punta magari da tempo, il nuovo Huawei P40 Lite. Non solo per l’interessante promozione al via oggi, ma anche perché è un ottimo prodotto. Si tratta del nuovo medio di gamma dell’azienda che completa la famiglia Huawei P40 e che, grazie alle avanzate tecnologie che lo accessoriano, un comparto fotografico di quattro obiettivi potenziato da AI, la capiente batteria da 4.200 mAh, assicura prestazioni e autonomia tipiche di un flagship. Il prezzo? 299 euro. Che ora dà in regalo Huawei Band 4 Pro, la smartband con Gps integrato che calcola il livello di ossigeno nel sangue e monitora il battito cardiaco, del valore commerciale di 79 euro.