Huawei Store debutta oggi online. Al via l’e-commerce con sconti e occasioni

Huawei annuncia oggi l’apertura del suo e-commerce Huawei Store. Debutta così un nuovo spazio virtuale a disposizione degli utenti dove acquistare tutti i prodotti del big cinese con un click e farseli recapitare a casa.

Le migliori occasioni fino al 6 aprile

Da oggi e per tutta la settimana, tutti coloro che si iscriveranno a Huawei Store potranno usufruire di sconti fino al 60% su una selezione di prodotti dell’ecosistema del brand. Qualche esempio? Huawei P30 Pro disponibile a 619,90 euro anziché 849,90 euro, Huawei P30 a 469,90 euro anziché a 649,90 euro e Huawei Mate 30 Pro disponibile al prezzo di 899 euro anziché 1.099,99 euro. Interessanti anche le promozioni per quanto riguarda FreeBuds 3, le cuffie wireless dotate di cancellazione attiva del rumore, che sono in vendita sul nuovo Huawei Store a 129 euro e in omaggio per chi acquista il P40 lite, disponibile a 299 euro. E questo è un assaggio degli sconti online. Per essere aggiornati in anteprima delle occasioni, basta iscriversi al Huawei Store sulla propria email e ricevere tutte le iniziative e promozioni valide per le settimane a venire.

Al via il concorso. In palio il Mate Xs

E per questa settimana inaugurale del Huawei Store c’è un’altra iniziativa da non perdersi. Si tratta del concorso dedicato a Huawei Mate Xs, lo smartphone pieghevole più desiderato e atteso del 2020. Ogni utente avrà la possibilità di vincere il nuovo foldable che, grazie alla nuova cerniera meccanica con design Falcon Wings, una volta aperto si trasforma in un tablet da 8 pollici, offrendo un’esperienza di visione e gioco mai vista prima. Provare a vincere è semplicissimo: è sufficiente, entro il 16 maggio, registrare la prova di acquisto di uno tra i device disponibili nel Huawei Store sulla pagina dedicata e sperare di essere tra i fortunati che parteciperanno all’estrazione finale. Il concorso è valido per acquisti dal 31 marzo fino al 13 aprile.