Arrivano in Italia OPPO Store e OPPO Community: tanti sconti e novità

La presenza di OPPO in Italia si fa sempre più decisiva. Dopo aver raggiunto i 2 milioni di smartphone venduti, l’azienda si rafforza e annnuncia il lancio di OPPO Store e della OPPO Community, piattaforme online dove sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda e interagire con altri appassionati del brand.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia OPPO Store e OPPO Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l’esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l’arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema”,commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

OPPO Store: nuovo e-commerce con sconti fino al 50%

Il nuovo e-commerce dell’azienda è semplice e veloce, oltre che navigabile da qualsiasi dispositivo. La buona notizia è che a partire da oggi e fino al 28 novembre tutti coloro che acquisteranno su OPPO Store potranno usufruire di sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti. Ecco le offerte:

OPPO Reno6 Pro : 729,99€ invece di 799,99€

: 729,99€ invece di 799,99€ OPPO Reno6 : 429,99€ invece di 499,99€

: 429,99€ invece di 499,99€ OPPO Find X3 Pro : 849,99€ invece di 1.149,99€

: 849,99€ invece di 1.149,99€ OPPO Find X3 Neo : 529,99€ invece di 799,99€

: 529,99€ invece di 799,99€ OPPO Find X3 Lite: 299,99€.

Tutti gli sconti sono associabili ad un coupon sconto di 15€ per chi si iscrive ad OPPO Community.

OPPO Community per gli appassionati

OPPO Community sarà invece uno spazio di incontro virtuale per rimanere sempre aggiornato sulle novità, scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi, chiedere consigli e avere accesso a contenuti e promozioni esclusive. La OPPO Community sarà inoltre disponibile come applicazione per tutti i dispositivi Android nelle prossime settimane per essere sempre a disposizione sui nostri amati smartphone.