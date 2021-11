È in edicola Cellulare Magazine di novembre 2021. Ecco alcuni dei contenuti che troverete in questo numero, che può essere acquistato in versione digitale QUI.

IN PROVA: Smartphone

– Honor 50: Potente e fotografico

– Motorola Edge 20: Bellezza in fascia media

– IPhone 13 pro Max: È arrivato il Re!

ATTUALITA’

Facebook diventa Meta: Scopri il metaverso e come cambierà il più popolare social network del mondo

Novità Huawei: arrivano lo smartphone nova9 e lo smartwatch Watch GT3

Monopattini elettrici: la nuova legge, tutto quello che dovete sapere



ACCESSORI I migliori gadget hi-tech provati per voi

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone: in questo numero PhotoSync, l’app per mettere al sicuro sul computer le foto e i video archiviati sullo smartphone.

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone e i prezzi

E molto altro ancora…