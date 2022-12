Il logo di eBay sulle maglie dell’Inter

Si evolve la partnership tra eBay e FC Internazionale Milano: dopo l’accordo siglato a inizio stagione, il celebre marketplace diventa Official E-commerce Partner del Club, andando a posizionarsi sulla manica della maglia dei nerazzurri.

La partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel posizionamento del brand Inter a livello globale e della sua rilevanza anche nei settori oltre quello del calcio.

La presenza del marketplace sulla maglietta nerazzurra rappresenta, inoltre, l’esordio del logo eBay su una maglia da gioco del campionato italiano e apparirà sulle divise della Prima Squadra maschile, femminile e della Primavera in tutte le partite. La patch sarà presente sulla maglia a partire dall’incontro Inter-Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano.

Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia, ha commentato: “Innovazione e continua ricerca dell’eccellenza sono i valori condivisi sui quali si fonda la partnership con Inter, che oggi si rafforza grazie alla visibilità per eBay su un asset così importante come la maglia. Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per le passioni della nostra community”.