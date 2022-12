Google implementa lo standard Matter sui propri dispositivi

Il protocollo informatico per gli oggetti connessi Matter è stato lanciato il mese scorso, con una prima serie di prodotti compatibili. Tocca ora a Google rendere compatibili i suoi prodotti Nest, ma anche i dispositivi Android: smartphone e tablet. Nelle ultime settimane è stato distribuito un aggiornamento su milioni di oggetti connessi e miliardi di dispositivi Android (Android 8.1 minimo e Google Play Services nella versione 22.48.14).

Come promemoria, lo standard Matter è stato creato collettivamente da Google, Amazon, Samsung e Apple, tra gli altri e punta a unificare gli ecosistemi di oggetti connessi per rendere la domotica facile da gestire. Gli oggetti compatibili sono interoperabili e possono funzionare su più sistemi domotici contemporaneamente. Abbastanza per creare scenari complessi che utilizzano diversi oggetti connessi: lampadine, sveglia, termostato, prese collegate, ecc.

Google rende i suoi prodotti compatibili con Matter

Dopo l’arrivo di Matter nella sua applicazione domotica, Google sta introducendo questa compatibilità con i suoi prodotti Nest e dispositivi Android. Come afferma il colosso nel suo comunicato stamp , questo permette di “configurare in modo rapido e sistematico i dispositivi compatibili con Matter e personalizzare la propria smart home”.

Inoltre, Matter richiede un hub per controllare altri oggetti connessi. Se si desidera utilizzare l’app Google Home, è necessario “un dispositivo Google Home o Nest che possa essere sfruttato da hub per Matter”. I prodotti che possono essere hub sono l’altoparlante Google Home originale, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1a e 2a generazione), Nest Hub Max e il nuovo Nest Wifi Pro. Per il momento, l’associazione di un dispositivo Matter è supportata solo sull’applicazione Android Google Home, ma il supporto iOS arriverà nel 2023.