È arrivato nei negozi il Nokia 5.4

Annunciato qualche giorno prima di Natale, è arrivato in Italia il Nokia 5.4 ed è in vendita a 219 euro, dieci in meno dunque di quanto previsto al momento del lancio. Una buona notizia anche questa, dunque. Il colore scelto per il nostro mercato è il blu e la configurazione della memoria è di 4 GB di Ram e 128 di storage.

Fra le altre caratteristiche, ricordiamo il processore Qualcomm Snapdragon 662, la quad camera da 48 Megapixel (16 Megapixel quella frontale) e il display da 6,39″ con risoluzione HD+. Al debutto con Android 10, Nokia 5.4 è già pronto per l’aggiornamento ad Android 11 ma offre anche tre ani di patch di sicurezza mensile e l’update garantito alla versione 12 dell’Os di Google.

«Oggi è un giorno emozionante per la serie Nokia 5. Nokia 5.4 è stato progettato per soddisfare gli stili di vita in continua evoluzione dei consumatori ed è un’aggiunta tempestiva al nostro portafoglio di smartphone», commenta Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia. «Avevamo bisogno di fare di più che combinare la fantastica fotocamera da 48MP e le capacità cinematografiche con la durata della batteria. Così abbiamo aggiunto l’affidabilità, con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 662, 3 anni di patch di sicurezza e 2 anni di aggiornamenti software. Il Nokia 5.4 che ne risulta è uno smartphone che si integra perfettamente nella vita di coloro che vivono oltre all’orario 9-18».

Qui trovate la scheda tecnica completa del nuovo smartphone Nokia 5.4 (2020).