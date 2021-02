Gli auricolari wireless sono un must have. A dirlo il sondaggio appena condotto da Wiko secondo cui oltre il 70% degli intervistati dichiara di averne almeno un paio e di usarli nel 62% dei casi.

I preferiti? In ear

Gli auricolari wireless più che un accessorio sono diventati un must have. Sono comodi mentre ci muoviamo e pratici, lasciandoci le mani libere. E sono anche utili e sempre più diffusi di questi tempi, tra call in smart working e lezioni in didattica a distanza. Il mercato ne offre molti modelli, Il sondaggio di Wiko elegge a preferiti quelli in ear, da inserire all’interno dell’orecchio, perché preservano qualità e pulizia del suono (76%).

Le caratteristiche più apprezzate

Per quanto riguarda le caratteristiche più apprezzate di un paio di auricolari wireless, oltre alla qualità del suono, spiccano prezzo e autonomia. Se il primo è una discriminante importante per il 65% dei rispondenti, la necessità di un’autonomia considerevole è praticamente un plebiscito, con il 91% dei consensi.

Quando si usano di più

Secondo il sondaggio di Wiko, gli auricolari wireless sono scelti per ascoltare le proprie playlist preferite nei momenti di relax o negli spostamenti (65%). Mentre sono meno impiegati durante le attività sportive. Si predilige allenarsi in silenzio, così sostiene il 58% del campione, ascoltando il proprio corpo, senza distrazioni. Con il diffondersi di smart working e di DAD tra i ragazzi, poi, gli auricolari sono sempre più usati durante call e lezioni. Quasi metà del campione (47%) sceglie gli auricolari wireless in questi contesti, il restante 53% si affida al volume del Pc.

I nuovi WiBUDS Pocket

Disponibili nello store online di Wiko, i WiBUDS Pocket sono auricolari wireless super leggeri (4 grammi l’uno), ergonomici e disponibili nella finitura glossy bianca. Garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica e costano appena 29,99 euro. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia.