Asus annuncia la console portatile ROG Ally

Asus ha annunciato a sorpresa una console portatile da gaming per competere con lo Steam Deck di Valve. Si chiamerà Asus ROG Ally, e molti suoi dettagli sono ancora avvolti nel mistero.

Per cominciare abbiamo alcune specifiche: Asus ROG Ally impiegherà un chip AMD personalizzato, accompagnato da una ROG X6 Mobile eGPU. Il display avrà una risoluzione di 1080p e refresh rate di 120 Hz.

Ma cosa potrà fare esattamente questa console? Asus non ha detto molto, ma un dettaglio importante lo sappiamo: utilizzerà il sistema operativo Windows 11. Questo, in teoria, dovrebbe assicurare la compatibilità con la maggior parte dei giochi PC, oltre che ai servizi di cloud gaming di Microsoft e Steam.

Tutto ovviamente dipenderà da come Asus gestirà i problemi di compatibilità che si presenteranno: molti giochi sono supportati da Steam Deck soltanto grazie a un lungo lavoro di ottimizzazione. In ogni caso la concorrenza non è mai una cosa negativa: purtroppo non abbiamo altre info su ROG Ally, ma speriamo di entrare presto a conoscenza di specifiche mancanti, prezzo e data di uscita.