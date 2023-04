OnePlus Nord Buds 2: ecco le nuove cuffie con riduzione del rumore a meno di 70€

In occasione del lancio del nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite, OnePlus ha presentato anche le sue nuove cuffie entry-level, le OnePlus Nord Buds 2. Queste cuffie in-ear con riduzione attiva del rumore sono i successori delle prime OnePlus Nord Buds e offrono un design simile, con piccole superfici touch all’esterno con un cerchio al centro.

Le cuffie sono dotate di trasduttori da 12,4 mm che garantiscono una buona risposta dei bassi, mentre uno strato di titanio garantisce una buona risposta negli acuti per maggiori dettagli. Le OnePlus Nord Buds 2 sono inoltre compatibili con Dolby Atmos per la musica e dotate di un equalizzatore per modificare la loro firma sonora grazie a diversi preset.

Inoltre, le cuffie sono dotate di riduzione attiva del rumore in grado di ridurre il volume dei suoni esterni di 25 dB grazie a un doppio processore. Ci sono anche la modalità trasparente e una buona autonomia: cinque ore senza custodia con riduzione del rumore e fino a 27 ore sfruttando la batteria della custodia (7 e 36 ore senza riduzione del rumore). Le cuffie sono anche certificate IP55 e quindi resistenti alla polvere, agli schizzi, al sudore o alla pioggia.

Prezzo e uscita

Le OnePlus Nord Buds 2 sono già disponibili in Italia in due colori, nero o bianco, al prezzo di 69 euro.