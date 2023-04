OnePlus Nord CE 3 Lite: ufficiale il nuovo entry-level di OnePlus

Dopo una settimana tumultuosa, segnata dalle voci riguardanti l’uscita dal mercato europeo, OnePlus ha deciso di rassicurare i propri clienti con il lancio del OnePlus Nord CE 3 Lite, lo smartphone entry-level del brand che promette di offrire un’esperienza fluida e prestazioni a un prezzo contenuto. Con un prezzo sotto i 350 euro, questo modello si rivolge ad un pubblico particolarmente giovane.

La scheda tecnica del OnePlus Nord CE 3 Lite sembra essere molto ben compilata, con una grande batteria da 5000 mAh alimentata da una carica da 67 W che garantisce un’80% di carica in soli 30 minuti. OnePlus promette una durata di 4 anni caricando questa batteria ogni giorno e ha integrato 12 sensori di temperatura per evitare il surriscaldamento.

Il dispositivo è equipaggiato con un chip veloce, un ampio schermo con una buona definizione e 8 GB di RAM. Per quanto riguarda la fotocamera, OnePlus ha deciso di puntare quasi tutto su un sensore principale da 108 megapixel (1/1,67 pollici, F/1,75), pixel binning 9 in 1, EIS (no OIS). Ci sono anche due sensori aggiuntivi per il macro e la profondità. Il display è un LCD da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il OnePlus Nord CE 3 Lite è disponibile sul sito OnePlus e su Amazon al prezzo di 329 euro per la configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Sono disponibili due colori: un giallo brillante e un nero discreto.