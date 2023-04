Tutti pazzi per i pieghevoli di Apple (che non esistono)

Dagli Stati Uniti arriva una notizia piuttosto curiosa, che può però far luce su un mercato molto competitivo: quello degli smartphone pieghevoli. Un sondaggio dell’agenzia statistica Counterpoint Research ha chiesto alla popolazione americana quale fosse il proprio brand di telefono foldable preferito. Come prevedibile al primo posto c’è Samsung, ma la seconda posizione è più bizzarra: Apple.

Come molti avranno notato, c’è qualcosa che non va: Apple non ha mai prodotto alcun dispositivo pieghevole. E non sembra che abbia intenzione di farlo presto, quantomeno non quest’anno. Eppure il 39% degli intervistati ha affermato che Apple sia il proprio brand preferito di foldable. C’è stato forse un errore nel conteggio?

Le spiegazioni più probabili sono altre. In primo luogo, è possibile semplicemente che molti utenti appassionati della Mela non sappiano che questa non venda effettivamente pieghevoli, ma citano il suo nome sulla fiducia. Altri ancora potrebbero avere interpretato la domanda in maniera ipotetica: se Apple dovesse decidere di vendere questo tipo di prodotto probabilmente sarebbe il mio preferito.

Ipotesi a parte, quello che comunica questo sondaggio è che il settore dei pieghevoli è destinato a cambiare quando nel futuro Apple inevitabilmente ne produrrà uno suo. Al momento Samsung è chiaramente leader del settore, ma dovrebbe sicuramente temere la competizione di una compagnia arrivata al secondo posto di una gara alla quale non ha nemmeno partecipato.