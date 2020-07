Asus Rog Phone 3: lo smartphone più potente al mondo è per il gaming

C’era grande attesa per la presentazione del nuovo Asus Rog Phone 3, alle ore 17.00 di oggi, attesa che non è stata certamente delusa visto che i modelli presentati sono addirittura due, anzi tre. Ma andiamo con ordine…

Asus Rog Phone 3

I modelli in arrivo a breve in Italia come dicevamo sono due: ROG Phone 3 e ROG Phone 3 Strix Edition, anche se le differenze sono minime e riguardano soprattutto il processore. Rog Phone 3 porta in dote il nuovissimo chip di Qualcomm Snapdragon 865+ (con prestazioni migliorate del 10% sia nella velocità di clock, sia per quanto riguarda la resa della GPU, ovvero della scheda grafica). ROG Phone 3 Strix Edition si deve invece accontentare, si fa per dire, del collaudato Snapdragon 865. Infine, ROG Phone 3 16/512 GB sarà disponibile nel mese di agosto in esclusiva sullo store online ASUS.

La scheda tecnica

Rispetto agli smartphone tradizionali ROG Phone 3 porta in dote almeno 4 caratteristiche tecniche degne di rilievo. La prima riguarda il sistema di raffreddamento, migliorato sia all’interno dello smartphone grazie a una maggiore dissipazione del calore, sia attraverso il Retroactive Cooler 3, un accessorio incluso in confezione dotato di una piccola ventola da applicare sul retro dello smartphone.

Le altre caratteristiche riguardano il display, un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.340×1.080 pixel). refresh rate a 144Hz/1ms, tecnologia HDR10+ a 10 bit, frequenza di campionamento a 270Hz e latenza al tocco di 25ms. Il nuovo refresh rate sarà supportato da moltissimi giochi e molti altri arriveranno nei prossimi mesi sui vari store.

La terza novità di rilievo è ovviamente rappresentata dal nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 865+ che supporta il 5G ed è attualmente uno dei chip più performanti per smartphone.

Cristiano Amon, Presidente di Qualcomm, ha mostrato il Rog Phone 2, dicendosi ansioso di privare l’ultimo modello.

Infine, la quarta caratteristica tecnica di rilievo è rappresentata dalla batteria “mostre” da 6.000 mAh, quasi una rarità anche tra gli smartphone top di gamma.

I benchmark parlano chiaro circa la potenza di questo smartphone….

La fotocamera

La fotocamere sul retro tre e comprendono un sensore principale da 64 Megapixel abbinato a un obiettivo grandangolare da 13 Megapixel e a un sensore da 5 Megapixel che si occupa della profondità di campo. C’è anche una fotocamera da 24 Megapixel per i selfie.

I prezzi

Gli smartphone ROG Phone debutteranno tutti in Italia con questi prezzi:

ROG Phone 3 Strix Edition 8/256 GB è prenotatile dal 22 luglio a 799 euro sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e Unieuro;

ROG Phone 3 12/512 GB sarà disponibile dalla prima metà di agosto a 999 euro;

ROG Phone 3 16/512 GB sarà disponibile nel del mese di agosto a 1.099 euro in esclusiva sullo store online ASUS.

I primi che acquisteranno ROG Phone 3 Strix Edition riceveranno in omaggio un paio di auricolari ROG. Inoltre, chi acquisterà uno dei modelli appena annunciati riceverà un Pass Stadia Pro per accedere al servizio gratuitamente per 3 mesi.