Samsung rende ufficiale il Galaxy Z Flip 5G. In vendita dal 7 agosto

Samsung ha presentato ufficialmente il modello Galaxy Z Flip 5G.

Lo smarpthone eredita la maggior parte dell’hardware dal Galaxy Z Flip, ma integra il nuovo chipset Snapdragon 865+ con modem 5G e si presenta con due nuovi colori: Mystic Bronze e Mystic Grey.

Il resto delle funzioni rimane sostanzialmente invariato: il modello 5G è più spesso di 0,1 mm sulla cerniera rispetto al suo predecessore e ha lo stesso peso, 183 grammi. Galaxy Z Flip 5G offre uno schermo principale pieghevole Amoled dinamico da 6,7 ​​pollici (con risoluzione di 2.636×1.080 pixel) e un secondo display esterno Super Amoled da 1,1 pollici (con risoluzione di 300×112 pixel).



Due le fotocamere nella sezione esterna: un’ottica da 12 Megapixel con apertura f/1.8 e una ultrawide da 12 Megapixel con apertura f/2.2.

All’interno del flip c’è invece una fotocamera selfie da 10 Megapixel f/2.4 dotata di autofocus.

Il dispositivo è mosso dall’interfaccia Samsung One UI 2.1 con alcune funzionalità esclusive che permettono di sfruttare al meglio il particolare fattore di forma, come la modalità Flex, che divide lo schermo in due così da visualizzare funzionalità diverse nella parte delle due semiscocche.



Galaxy Z Flip 5G sarà commercializzato nei colori Mystic Bronze e Mystic Grey a partire dal 7 agosto. Negli Stati Uniti sarà disponibile con l’operatore AT&T e T-Mobile al prezzo di 1.450 dollari (circa 70 dollari in più rispetto al modello 4G).

I preordini in Germania iniziano oggi. T-Mobile offre il Galaxy Z Flip 5G a partire da 829 euro con un piano mensile. Coloro che prenotano il dispositivo prima del 6 agosto riceveranno una confezione regalo in tiratura limitata del valore di 300 euro.



Mostrato al mondo il nuovo Galaxy Z Flip 5G ora Samsung può concentrarsi sull’evento Unpacked del 5 agosto, durante il quale dovrebbero essere presentati i modelli Galaxy Note20 e Note20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Buds Live e – forse – il Galaxy Tab S7 duo.