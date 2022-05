Attiva distribuisce in eslcusiva le e-Bike Legnano

Nel corso degli ultimi anni, il settore della e-Mobility ha conquistato spazi di mercato sempre più ampi, trainato soprattutto da una maggiore responsabilità verso l’ambiente e da una grande spinta innovativa. Questa nuova mobilità ha portato a una vera e propria “rivoluzione elettrica”, con numerosi veicoli ibridi o puramente elettrici, che sfidano il nostro modo di muoverci, in città ma non solo.

Attiva, leader italiano nella distribuzione di prodotti per l’elettronica di consumo, risponde alle esigenze dei consumatori in termini di e-Mobility e annuncia la nuova partnership di distribuzione con Legnano Bici, marchio italiano che rappresenta la storia del ciclismo. Attiva si occuperà della distribuzione in esclusiva a tutto tondo sui canali della Grande Distribuzione presenti sul territorio nazionale delle e-Bike Legnano di ultima generazione, prodotti di alta gamma, progettati e assemblati in Italia.

“La mobilità elettrica rappresenta sicuramente una delle più grandi sfide per il futuro, dominando l’attuale dibattito sui trasporti. È da questa considerazione che nasce l’importante partnership con Legnano, un’azienda protagonista del panorama italiano, che riflette al meglio la visione di qualità elevata, e-Mobility ed esperienza d’uso premium. Siamo sicuri che questo ampliamento della nostra offerta sarà accolto molto positivamente dai nostri clienti” afferma Paolo Martelli, Business Unit Manager di Attiva S.p.A.

I modelli di e-Bike Legnano

Le nuove e-Bike Legnano offrono un’ampia gamma di modelli, ideali sia per chi si muove in città sia per chi ama immergersi nella natura con escursioni più avventurose. In particolare, saranno disponibili i modelli delle seguenti linee:

– “City Bike Aria”, pensate per spostarsi in città in modo agile, evitando il traffico;

– “Mountain Bike Fuoco”, ideali per chi ama l’avventura e lo sport, su qualsiasi terreno e dislivello;

– “Trekking Bike Terra”, facili da condurre e comode su qualsiasi tipo di percorso;

– “Folding Fat Bike Aqva”, per qualsiasi percorso urbano.

Le e-Bike sono dotate di motore centrale, batteria integrata, inserita nel telaio in alluminio, freni a disco e Walk Assistant, per agevolare lo spostamento della bicicletta. Sono inoltre equipaggiate con display LCD, per poter accedere comodamente a qualsiasi informazione.