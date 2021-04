Audilan: il software centri acustici indipendenti. La rivoluzione

Audilan: il software gestionale che ha cambiato la vita di molti piccoli e grandi imprenditori, professionisti del mestiere. Ideato e creato da Massimo Lanotte appena qualche anno fa, questo nuovo gestionale audioprotesisti ha cambiato la vita di molte piccole e medie imprese che operano nel settore delle audioprotesi da anni. In cosa consiste questo software e come ha rivoluzionato la vita di questi imprenditori indipendenti? Eccolo spiegato in questo articolo.

Audilan è un nuovo software centri acustici ideato dall’ingegnere laureato al Politecnico di Torino e specializzato in sistemi informatici, Massimo Lanotte. Lo scopo di questo progetto, appena portato a termine con la pubblicazione nel 2019 del suo libro “Sentiamoci:come aumentare il business dei centri acustici indipendenti in 5 passi”, è quello di aiutare questi piccoli e grandi imprenditori di centri acustici indipendenti, puntando sul miglioramento del monitoraggio della loro situazione economica e non solo, perché come lui stesso scrive nel suo libro: “arriva un momento della vita in cui senti la necessità di restituire agli altri quello che hai imparato”.

Infatti, a differenza di un altro gestionale centri acustici, Audilan è davvero sensazionale. Come mai? Ecco cosa scrive la compagna di Massimo, Angiola Maria Scibona, nella Prefazione del libro.

“È un software che offre consulenza. Ogni richiesta di modifica da parte dei clienti ha arricchito di esperienze di successo Audilan che efficacemente ha messo a frutto i valori delle imprese, fornendo procedure che guidano nei processi gli utilizzatori, offrendo anche consulenza alle altre società di ogni dimensione.”

Pertanto, questo nuovo gestionale centri acustici indipendenti è stato progettato per venire incontro non solo alle piccole e medie imprese che operano nel settore, spesso calpestate dalle grandi multinazionali, ma anche ai loro “utilizzatori”, i clienti cioè che hanno bisogno di loro e che da loro si recano per una consulenza. Infatti, prosegue: “Ogni implementazione del software è pensata come un’opportunità meravigliosa che rende possibile l’intreccio tra la dimensione individuale del singolo centro acustico e la sua dimensione organizzativa che, con consigli saggi, aiuta a superare le fasi lavorative del settore.” Questo software aiuta così la gestione e il marketing dei centri acustici e assiste costantemente i clienti dei centri audioprotesici. Insomma, un vero tesoro tutto italiano!

La base su cui si fonda questo nuovo progetto e software Audilan è proprio il costante monitoraggio delle vendite e delle esperienze dei consumatori. Massimo Lanotte ha infatti capito quanto il successo di un’impresa dipenda strettamente, non solo dalla propria situazione economica, ma anche e soprattutto dall’esperienza che il consumatore ha usufruendo del servizio offertogli. E il settore delle audioprotesi è uno di quelli in costante crescita ed evoluzione. E come migliorare se non ascoltando il consumatore? Per questo, Massimo Lanotte ha inventato un gestionale centri davvero innovativo e senza precedenti nella storia, assieme al suo “metodo dei cinque passi” illustrato nel suo libro “Sentiamoci” che aiuta i centri acustici secondo un metodo efficace, pensato apposta per loro. Consulta il sito ufficiale audilan.it. Audilan: per chi ha bisogno.