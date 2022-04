Gli auricolari Echo Buds di Amazon in offerta per il periodo di Pasqua

In occasione delle offerte di Pasqua, Amazon ha deciso di scontare i suoi nuovi auricolari Bluetooth true wireless Echo Buds.

Le cuffie, dalle dimensioni compatte, offrono l’audio dinamico e la cancellazione attiva del rumore attiva e, oltre all’interazione con Alexa, permettono di dialogare anche con gli assistenti vocali di altri brand, come Google Assistant e Siri di Apple.

Le cuffie assicurano un’autonomia di circa 5 ore in ascolto musicale, fino a 15 ore di ascolto con la ricarica aggiuntiva del case e 2 ore di ascolto con una ricarica di soli 15 minuti.

Offerta 149 Recensioni Nuovi Echo Buds (2ª... Audio dinamico e cancellazione attiva del rumore (ANC)...

Gli auricolari, di tipo in-ear, hanno una confezione che include quattro paia di gommini (in quattro misure diverse) e due paia di inserti ad aletta (in due misure diverse) per una tenuta più stabile e confortevole.

Disponibili nelle colorazioni nero e bianco ghiaccio, gli auricolari wireless di Amazon offrono qualità audio premium per un suono nitido ed equilibrato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, funzionalità di ricarica wireless, microfoni avanzati per chiamate di qualità e controllo vocale con Alexa.

Amazon Echo Buds sono disponibili a 79,99 euro anziché 119,99 euro nella versione con ricarica tramite cavo Usb Type-C, mentre nella versione ricarica wireless il prezzo è di 99,99 euro invece di 139,99 euro.

La promozione sarà attiva fino al 15 aprile alle ore 9.