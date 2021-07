Backup by Google one sarà il nuovo servizio unico per i backup di Android

Google sta per introdurre una nuova piattaforma di backup dei dati su Android. Fino ad ora il salvataggio delle informazioni nel cloud era gestito da Google Play Services, ma presto avverrà il passaggio al servizio Backup by Google One, che precedentemente era disponibile soltanto a pagamento.

Il sistema si presenta come più completo rispetto a quelli precedenti. Oltre ai dati delle applicazioni, SMS e impostazioni del dispositivo potrà anche effettuare il backup di foto, video e MMS. Il tutto gestibile direttamente dal proprio smartphone.

L’obiettivo è quello di creare una piattaforma unificata, che elimini qualsiasi distinzione nei backup e permetta agli utenti di conservare tutto ciò che serve loro con un unico servizio, semplificando il processo.

Backup by Google One arriverà nelle prossime settimane per tutti i dispositivi con Android 8.0 o superiori. La versione gratis offrirà 15 GB di spazio di archiviazione e per ottenerne di più sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.