Black Friday: i dieci prodotti più desiderati dagli italiani

Le incertezze del contesto attuale e l’inflazione crescente influenzeranno il Black Friday 2022. Rispetto al passato, cambia la classifica dei prodotti più desiderati dagli italiani, con una crescita dell’abbigliamento e dei viaggi e una contrazione per alcuni prodotti tech e per l’arredamento. Tra chi sicuramente non rinuncerà a fare acquisti ci sono gli appassionati di Black Friday: un target sensibile alla pubblicità e che ama fare affari, sia online che offline.

Manca una settimana al Black Friday, ma in realtà sono tanti i brand che hanno deciso di anticipare le promozioni (noi ve le segnaliamo qui), per sfruttare la capacità attrattiva di questo evento promozionale. Quanto piace l’idea di fare acquisti approfittando delle promozioni del Black Friday? Molto! Secondo i dati GfK Sinottica ben il 60% della popolazione (31 milioni di italiani) ha una opinione positiva del Black Friday.

Probabilmente però quello di quest’anno sarà un Black Friday un po’ diverso rispetto al passato, complice l’aumento dei prezzi e l’incertezza crescente dei consumatori. Come si stanno preparando gli italiani al Black Friday? Quali prodotti hanno in mente di acquistare? Qui di seguito alcune previsioni basate sugli insight di GfK Italia.

Cosa acquisteranno gli italiani durante il Black Friday 2022

Secondo quanto emerge dall’indagine GfK Black Friday, quest’anno si raffredda leggermente la spinta al consumo.

Rispetto agli anni precedenti, ci sono dei cambiamenti significativi nella classifica dei 10 prodotti più desiderati dagli italiani per il Black Friday. Risultano in fonte crescita l’abbigliamento e gli accessori (+6% rispetto al 2021) che raggiungono il primo posto del ranking 2022. In crescita anche la voglia di approfittare delle offerte del Black Friday per investire in viaggi, tempo libero e intrattenimento: settori che nel dopo COVID sembrano non aver ancora esaurito il proprio potenziale.

Rispetto agli ultimi due anni perdono invece posti in classifica i piccoli elettrodomestici (che passano dal primo posto del 2021 al secondo di quest’anno), i prodotti IT, l’arredamento per la casa e i giocattoli. Stabili invece gli smartphone, i libri e prodotti beauty.

Il profilo degli appassionati del Black Friday

I dati di GfK Sinottica consentono di tracciare un profilo degli appassionati del venerdì nero – vale a dire di quei circa 11 milioni di italiani che apprezzano molto questo evento promozionale – analizzando la loro shopping attitude e mettendo in luce i touchpoint più rilevanti per attivarli.

Innanzi tutto, si tratta di un target trasversale in quanto a distribuzione geografica, ma più concentrato nelle aree urbane, senza prevalenze di genere e abbastanza giovane, con una concentrazione massima nella fascia di età compresa tra i 14 e i 44 anni. Tra gli appassionati della settimana degl sconti, uno su cinque è laureato e più della metà ha almeno titolo di studio medio superiore; 1 su 2 lavora ma non mancano studenti e non occupati.

Questo target è composto da persone particolarmente appassionate di shopping: sono esperti nel fare acquisti e preferiscono approfittare di sconti e offerte promozionali anche nelle compere di tutti i giorni. Amano fare shopping sia in negozio (e apprezzano i punti vendita accattivanti nell’estetica, con un’atmosfera piacevole…) sia online (quasi il 50% ha fatto acquisti on line più di quattro volte nell’ultimo anno).

Più di 1 su 3 è un vero appassionato di tecnologia: in questo ambito sono informati, competenti e attenti alle innovazioni. La tecnologia non solo li «diverte» ma è un alleato prezioso per semplificare la loro esistenza.

Infine, il 31% si definisce molto attento alla pubblicità e apprezza in particolare la comunicazione personalizzata – in sintonia con le loro esigenze e interessi – sia online che offline.