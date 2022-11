Arriva il Black Friday di Realme con ribassi del 40%

Botto grosso per Realme. A partire da oggi e fino alla fine di novembre sarà possibile acquistare per il Black Friday su Amazon, Unieuro e sul sito ufficiale di realme tantissimi prodotti in super-sconto.

Gli smartphone in offerta

Il nuovo arrivato in casa Realme 10 si presenta subito con un’ottima offerta, in promozione a 229,99 euro anziché 279,99 euro su Unieuro fino al 28 novembre.

Anche gli smartphone della serie GT saranno protagonisti di questa promozione:

Realme GT 2 Pro 12+256 GB in offerta a 699,99 euro anzichè 849,99 euro

in offerta a anzichè 849,99 euro Realme GT 2 Pro 8+128 GB in offerta a 549,99 euro anzichè 749,99 euro

in offerta a anzichè 749,99 euro Realme GT 2 12+256 GB in offerta a 499,99 euro anzichè 599,99 euro

in offerta a anzichè 599,99 euro Realme GT 2 8+128 GB in offerta a 399,99 euro anzichè 549,99 euro

in offerta a anzichè 549,99 euro Realme GT Neo 3 150W in offerta a 549,99 euro anzichè 699,99 euro

in offerta a anzichè 699,99 euro Realme GT Neo 3 80W in offerta a 449,99 euro anzichè 599,99 euro

Realme narzo 50A Prime è disponibile al prezzo di 128,99 euro invece di 169,99 euro; realme narzo 50i Prime in offerta a 98,99 euro anziché 139,99 euro. In grande sconto anche i modelli realme narzo 50, a 159,99 euro al posto di 219,99 euro, e realme narzo 50 5G al prezzo di 179,99 euro anziché 259,99 euro.

Infine, anche gli smartphone della serie numerica realme 9 (come il modello realme 9 Pro+ in offerta speciale a 279,99 euro) e realme 9 4G saranno disponibili a prezzi eccezionali, con sconti che arrivano fino al 140 euro.

Dove acquistare

Ecco il link diretto allo store di Amazon dove approfittare delle offerte –> LINK