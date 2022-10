Black Friday: un italiano su due comprerà con lo sconto

Il Black Friday è ormai un appuntamento imperdibile per tutti i consumatori a caccia di occasioni e anche quest’anno non sarà da meno. Anzi, il trend dell’acquisto con lo sconto sembra nettamente in rialzo. In vista del Black Friday, la catena di elettronica di consumo Mediaworld si è affidata all’agenzia Mediaplus che ha condotto una ricerca sulle aspettative, i comportamenti e le tendenze di acquisto dei consumatori.

“In MediaWorld abbiamo un approccio strategico sempre più ‘data driven’ per mantenere la relazione di fiducia che abbiamo già con i nostri attuali clienti e avvicinare nuove persone ai nostri negozi – fisici e online – e alla tecnologia in generale. Perciò ci siamo affidati a Mediaplus, partner che ha condotto in esclusiva per noi la ricerca, per esplorare più da vicino i bisogni delle persone, indagando direttamente quale fosse il loro punto di vista sul Black Friday, e offrire quello che realmente si aspettano.” – Dichiara Serena Zilio Head of Head of Marketing, Corporate Communication and Sustainability di MediaWorld.

Il Black Friday, che quest’anno cade il 25 novembre, è atteso da ben 9 italiani su 10 per lo shopping a prezzi scontati, secondo l’analisi di Mediaplus per MediaWorld.

Il budget medio stimato per quest’anno è di 182 euro a persona. Tra il campione totale di consumatori analizzato, il 54% è disposto a spendere tra i 100 e i 300 euro. Tra coloro che sicuramente faranno acquisti durante il Black Friday, il 29% ha un budget di spesa tra i 300 e 500 euro. Cifre di rilievo e impatto sull’intero indotto economico, se si considera che 3 intervistati su 5 la ritengono un’occasione importante e 1 persona su 3 pensa che acquisterà di più rispetto al 2021.

Cosa acquisteranno gli italiani?

Il 47% delle persone intervistate dichiara che acquisterà i prodotti già desiderati, ma scontati ad un prezzo più conveniente, aspettando con ansia questo momento che permette di giocare d’anticipo sui regali di Natale e ottimizzare il budget grazie alle promozioni. Infatti, il 25% degli intervistati afferma di acquistare mediamente più prodotti e il 23% compra beni specifici che non rientrano nello shopping ordinario.

Non solo tecnologia

Come succede da qualche anno, il Black Friday non è più un evento esclusivo per il mercato dell’elettronica. Secondo l’analisi condotta per MediaWorld da Mediaplus emerge che il 67% degli acquisti si concentra sui prodotti tecnologici, ma i settori che verranno coinvolti in questo boom di acquisti sono i più diversi: elettrodomestici (40%), prodotti per la casa di varia natura (40%) e abbigliamento (40%), seguiti da accessori (37%) e articoli sportivi o per il tempo libero (31%).

Oltre al prezzo c’è di più…

Inutile nasconderlo, il prezzo rimane di gran lunga il principale driver di acquisto, soprattutto in un momento di grande come quello che stiamo vivendo. Ma ci sono altri aspetti sui quali il consumatore non è disposto a transigere e capaci di influenzare la scelta. Fra questi la varietà dei prodotti (35%), il tempo di consegna (29%) e le modalità stesse di acquisto e consegna (26%). Non basta insomma stracciare il prezzo per accaparrarsi i clienti.

“La customer journey dei consumatori è sempre più complessa ed ibrida: il loro percorso di relazione con la Marca inizia in maggioranza attraverso touch point digitali, in cui lo smartphone è lo strumento principale. Al contempo però resta predominante per loro la scelta di terminare il percorso d’acquisto visitando fisicamente il negozio di fiducia, in cui avvalersi del supporto alla vendita dei nostri addetti oppure ritirare i prodotti scelti online. Per questo motivo, vogliamo offrire un’esperienza davvero omnicanale che sia pienamente soddisfacente attraverso tutti i nostri touch point, con contenuti di valore e servizi personalizzati”. – Afferma Sara Terraneo, Head of Omnichannel di MediaWorld.

Il ruolo dell’e-commerce

Gli acquisti in negozio hanno ancora un ruolo importante per consumatori. Ma durante il Black Friday l’e-commerce è il canale più utilizzato. Una tendenza che non stupisce se si considera che il 70% dello stesso campione interrogato afferma che, in generale, negli ultimi 2-3 anni ha incrementato i propri acquisti online. Anche secondo questa prospettiva più macroscopica i prodotti tecnologici detengono il primo posto nella classifica della spesa online (per il 58%). Mentre tra gli acquisti più ragionati e meno impulsivi figurano gli elettrodomestici (per il 38%), per i quali i consumatori aspettano la promozione più conveniente. Infatti, per compiere acquisti “straordinari” (per importo e/o volumi) le promozioni sono fondamentali per il 92% delle persone.

Offerte sempre più coerenti alle aspettative dei consumatori

Questa tendenza negli ultimi anni è cresciuta anche grazie alle importanti offerte messe in campo da brand e retailer appositamente per il Black Friday, rendendo sempre più appetibile per i consumatori programmare in questa occasione gli acquisti che possono attendere. La ricerca evidenzia come per i “Black Friday truster” anche la pubblicità giochi un ruolo importante: per il 37% dei rispondenti le decisioni saranno influenzate dalle promozioni online (siti web, video, audio) e per il 26% dalla pubblicità sui mezzi tradizionali (TV,radio, stampa, affissione).

MediaWorld, in linea con l’obiettivo di mettere sempre il cliente al centro, si è affidata all’agenzia Mediaplus, parte del gruppo Serviceplan, con cui ha recentemente ampliato la collaborazione, per la forte vocazione all’analisi strategica di dati e insights.