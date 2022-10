Xiaomi presenterà i nuovi Redmi Note 12 entro fine ottobre

Sono tra gli smartphone più attesi dell’anno. Gli Xiaomi Redmi Note 12 stanno per essere ufficializzati in Cina. Sarà quindi l’occasione per scoprire le caratteristiche dei nuovi modelli che dovrebbero, come sempre, distinguersi per l’interessante rapporto qualità-prezzo.

Così, l’account ufficiale di Redmi su Weibo condivide una visual per stuzzicare la nostra attenzione sul lancio della serie Redmi Note 12 per confermare che la presentazione avverrà entro la fine di ottobre.

Da notare che, come ogni anno, normalmente ci vorranno alcuni mesi prima di vederli arrivare in Europa scommettiamo sul primo trimestre del 2023. La presentazione in Cina dello Xiaomi Redmi Note 12 vi permetterà comunque di sapere cosa aspettarvi. Va inoltre ricordato che i modelli di questa famiglia di prodotti sono sempre seri contendenti al titolo di “bestseller”.

Per alzare il tiro, Xiaomi cita due importanti nuove tecnologie presenti sul Redmi Note 12 Pro, ma senza svelare quali.

Quattro modelli in arrivo

A priori, dovremmo contare su quattro varianti in Cina secondo PlayfulDroid: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Pro Ultra. È probabile che il modello Ultra non arrivi in Europa e che l’intera gamma abbracci la connettività 5G.

Secondo le ultime novità, la ricarica rapida è inclusa con gli adattatori da 67, 120 e anche 210 W per la versione Ultra. Tutti i modelli sarebbero inoltre dotati di schermi AMOLED e di un sensore fotografico da 50 Megapixel.

Buone notizie: Android 13 – con interfaccia MIUI – potrebbe essere presente nativamente su questi dispositivi. Tutto questo rimane per ora vociferate. Resta da scoprire la data esatta della presentazione dello Xiaomi Redmi Note 12 per confermare questa informazione. È una scommessa sicura che il marchio moltiplicherà i richiami del piede nei giorni a venire.