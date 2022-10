Pixel Watch sbaglia il calcolo delle calorie e gli utenti si lamentano

Ormai gli smartwatch, oltre che semplici orologi, sono diventati importantissimi oggetti in grado di monitorare la salute dell’utente, e Pixel Watch non fa eccezione. Bisogna però ricordarsi sempre che le informazioni fornite non sono attendibili: ne è la prova il nuovo smartwatch di Google, vittima di un fastidioso bug relativo al calcolo delle calorie perse.

Diversi utenti, infatti, hanno segnalato che il contatore delle calorie di Pixel Watch riporta dati molto più elevati rispetto ad altri smartwatch, fino addirittura a registrare un valore del 50% più alto rispetto alla realtà.

Chiaramente uno smartwatch non può conoscere direttamente la quantità di calorie bruciate: deve basarsi su altri fattori come battito cardiaco, distanza percorsa, eccetera. Probabilmente c’è quindi qualche problema a livello software, che per fortuna può essere risolto abbastanza velocemente.

Il team di Google sta lavorando per sistemare il problema, ma per il momento questo sussiste ancora. E non si tratta solo di un paio di segnalazioni isolate: molti utenti hanno denunciato misurazioni insolite. Il Pixel Watch non è ancora uscito in Italia (almeno non in via ufficiale), pertanto nel bene e nel male il rischio per i nostri utenti non c’è. Comunque sia, la morale di questa vicenda è che è sempre meglio non fidarsi troppo delle informazioni mediche calcolate dai propri smartwatch.