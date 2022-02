BlackBerry 5G, il progetto si ferma: OnwardMobility perde i diritti

Nel 2020 la compagnia OnwardMobility aveva annunciato l’arrivo futuro di un nuovo dispositivo 5G sotto il marchio BlackBerry, previsto per il 2021. L’anno è passato, e del telefono nessuna traccia. Secondo le ultime notizie questa collaborazione non s’ha da fare, e lo smartphone potrebbe essere addirittura cancellato.

I rumor vogliono che lo sviluppo non sia andato affatto bene, e che OnwardMobility abbia perso i diritti di usare il marchio BlackBerry. Quest’ultima. dopo varie problematiche di produzione relative alla pandemia e alla conseguente crisi del settore, avrebbe intenzione di allontanarsi completamente dal mercato degli smartphone.

Non ci sono alcuni aggiornamenti dalla compagnia, la cui ultima comunicazione risale a gennaio del 2021. Nel caso riuscisse a portare a termine la produzione dello smartphone, OnwardMobility potrebbe rilasciarlo sotto un altro nome e senza il marchio BlackBerry. Probabilmente questo vedrebbe un successo ridotto rispetto ai piani originali, e bisogna considerare che fino ad ora la compagnia non ha ancora rilasciato alcun prodotto: per tali motivi, il futuro del progetto è quantomeno incerto.