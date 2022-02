Nuova offerta tech di Esselunga: il Samsung A12 a «prezzi corti»

Torna il volantino Esselunga con l’offerta tech, che per si concentra sullo smartphone Samsung A12, nella versione con 64 GB di memoria di archiviazione.

L’entry level del produttore coreano è infatti il protagonista della promozione che si estende fino al 16 febbraio e che vede l’insegna lombarda proporlo al prezzo di 139 euro.

L’Offerta Tech, nella tradizione di Esselunga, si rinnova ogni 12/15 giorni e spazia dai telefonini ai giochi, passando per i piccoli elettrodomestici e per gli accessori”mobile”.

Samsung A12 è un dispositivo con schermo da 6,5 HD+ con risoluzione di 720 x 1.600 pixels, mosso dal processore octa core Helio P35, con quattro fotocamere da 48 (wide)+5 (ultra wide)+2 (macro)+2 (profondità) Megapixel e una selfie cam da 8 Megapixel.

L’offferta del volantino Esselunga non riguarda come sempre tutti i negozi, per cui è sempre bene consultare la lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa sul sito ufficiale della catena.